Какой памятник поставить вместо Ленина на Бессарабке — мнения киевлян

Свержение памятника Ленину в Киеве, 2013 год. Фото: Reuters

Двенадцать лет назад в Киеве на Бессарабке повалили памятник Ленину. Это стало резонансным событием для участников Революции Достоинства.

Журналисты Новини.LIVE узнали мнение киевлян, что нужно установить на месте "поваленного вождя".

Что установить напротив Бессарабского рынка?

Киевляне в основном считают, что нужно почтить заслуги украинских защитников.

"Это сложный вопрос. Надо подумать. Пожалуй, в центре столицы должен стоять памятник победителям нашим в войне. Украинским воинам. Определенный собирательный образ создать", — каже Александра.

Киевлянка Александра. Фото: Новини.LIVE

В то же время бытует мнение, что сейчас установление постаментов не актуально. Лучше направить средства на поддержку слоев населения, пострадавших в результате российского вторжения.

"Лучше взять эти деньги, которые должны были бы потратить на новый памятник, и отдать людям. Тем, кто в них нуждаются. Это было бы лучшее решение", — считает Мария.

Большинство опрошенных киевлян считают, что нужно коллективно обдумать этот вопрос на уровне города. Однако, возникают и идеи почтить работу чиновников.

"Я бы поставила Валерию Залужному. Бывшему командующему ВСУ", — заявила Татьяна.

Что известно об истории "свергнутого Ленина"

Памятник Ленину на бульваре Шевченка установили в 1946 году. Это место еще до этой даты было овеяно грустью и страхом. Во время фашистской оккупации Киева здесь стояла виселица, где устраивали показательные казни. А после освобождения города — на ней уже вешали нацистов.

Памятник создал московский скульптор Сергей Меркуров. Фигура Ленина имела высоту 3,45 метра и была сделана из красного полированного гранита. Установили ее на еще больший постамент — 6,8 метра. Открытие приурочили к 10-летию Сталинской конституции.

Памятник Ленину в Киеве. Фото: Фотоальбом "Киев". Издательство "Искусство", 1975 год.

Первая попытка "свергнуть" советского вождя состоялась в 2009 году. Тогда пятеро националистов приставили к монументу лестницу и кувалдой отбили нос и руку скульптуры.

Поврежденный Памятник Ленину. Фото: Wikimedia Commons

Среди них были — представитель Конгресса украинских националистов Николай Коханивский и глава Дубровицкой районной организации ВО "Свобода" в Ровенской области Александр Задорожный. Аргументировали свои действия деятели выполнением указа тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко о почтении памяти жертв Голодомора.

Полностью избавиться от российского кумира смогли уже во время Евромайдана. В 2013 году разрушение постамента — стало резонансным событием. Сотни украинцев кувалдой разбивали гранитную статую и забирали куски с собой домой. Они стали символом уничтожения остатков советчины в ментальности украинцев.

В дальнейшем локацию использовали отечественные и зарубежные художники для временного представления своих работ.

"Голова" памятника Ленина. Фото: Мстислав Чернов

