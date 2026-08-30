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В Киевской области возросло число жертв и есть пропавшие без вести

Ua ru
30 августа 2026 12:00
Зеленский сообщил о 38 погибших в Киевской области после удара РФ и детонации
Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: instagram.com/libkos

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в селе Мила Киевской области непрерывно ведутся работы по ликвидации последствий российского обстрела. На данный момент известно о 38 погибших, а также о четырех пропавших без вести.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киевской области и детонация боеприпасов

Большую часть возгораний спасатели уже ликвидировали. В то же время пиротехники ГСЧС работают на месте круглосуточно. Они находят и обезвреживают взрывоопасные предметы. Территория подверглась значительному загрязнению, поэтому работы будут продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

"К сожалению, известно, что 38 человек погибли в результате удара и последующей детонации. Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали, среди них двое детей. Четверо числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Благодарен всем службам, которые продолжают находиться там, рядом с людьми, и оказывать помощь", — говорит Зеленский.

Другие обстрелы Украины

Глава государства отметил, что в эти дни в Киеве и других регионах много тревог из-за реактивных дронов России. В частности, зафиксированы попадания по обычным жилым домам и гражданской инфраструктуре.

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В течение этой недели россияне выпустили по Украине почти 2 тысячи ударных дронов, более 1600 авиабомб и 31 ракету различного типа, в том числе северокорейскую баллистическую.

"Фактически круглосуточно наносятся удары по прифронтовым и приграничным населённым пунктам: Никополь, Краматорск, Херсон, населённые пункты Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей. На каждый российский удар и преступление мы ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Благодарим каждого, кто помогает укреплять ПВО Украины и нашу защиту", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в связи с российским ударом по складам в селе Мила и последующей детонацией боеприпасов. Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют, почему склад боеприпасов располагался рядом с жилыми домами.

А 30 августа в Киевской области объявлен День траура по погибшим. На территории региона ограничат проведение развлекательных мероприятий и приспустят флаги.

Владимир Зеленский Киев война Киевская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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