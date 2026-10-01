В ГСЧС рассказали о последствиях российских атак на Киев 1 октября

Спасатели устраняют последствия удара, нанесенного РФ по школе в Киеве 1 октября 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате российской атаки было зафиксировано попадание в жилой дом, нежилое здание и школу. В учебном заведении беспилотник попал на уровне третьего этажа, но дети и персонал находились в укрытии. Спасатели ликвидировали пожары и завершили работы на местах попаданий.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь ГСЧС города Киева Павел Петров в четверг, 1 октября.

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Пресс-секретарь ГСЧС о последствиях атаки РФ на Киев 1 октября

По словам представителя ГСЧС, в Соломенском районе Киева накануне зафиксировали попадание в жилой дом на уровне первого этажа. Там возник пожар площадью 80 квадратных метров, погибших нет.

В Оболонском районе ночью российский удар вызвал пожар в нежилом здании. Спасатели также ликвидировали это возгорание.

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Около 9:00 1 октября в Соломенском районе беспилотник попал в учебное заведение на уровне третьего этажа четырехэтажного здания. На момент удара дети и персонал находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

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В результате попадания в школе возник пожар площадью 5 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и завершили работы на месте.

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В настоящее время возле школы работает взрывотехническая служба Национальной полиции Украины. Специалисты должны обследовать место попадания и проверить, не остались ли там взрывоопасные предметы.

После этого к аварийно-восстановительным работам должна присоединиться Киевская аварийно-спасательная служба. Это необходимо для скорейшего восстановления здания и возобновления учебного процесса.

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Представитель ГСЧС также сообщил, что, по предварительным данным, риска обрушения конструкций нет. В то же время окончательное состояние здания будет определено после его обследования взрывотехниками.

Петров отметил, что на данный момент столичным спасателям хватает личного состава для ликвидации последствий атак. При необходимости ГСЧС оперативно привлекает резервные смены.

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Описывая ситуацию в школе, представитель ГСЧС подчеркнул, что благодаря тому, что дети и персонал находились в укрытии, никто не пострадал, а пожар удалось быстро ликвидировать:

"И вот, видите ли, утром, около девяти утра, у нас произошло попадание в учебное заведение на уровне третьего этажа четырехэтажного здания. Лестничная клетка, к счастью, осталась целой. На момент прибытия спасателей все дети, ну и, насколько я понимаю, на момент попадания беспилотника в школу, все дети и персонал находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. И пожар площадью 5 квадратных метров очень оперативно ликвидировали".

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Что касается обеспечения спасателей личным составом, Петров отметил:

"Мы очень быстро, в принципе, подтягиваем резервы, если нам это нужно. У нас привлекаются спасатели именно из резервных смен".

Новини.LIVE сообщали, что 1 октября 2026 года в Киеве приостановили движение по Южному мосту после двух попаданий БпЛА вблизи его опорной части. Движение остановили для ликвидации последствий и проведения необходимых работ. Специалисты проверяют состояние моста, а ограничения касаются метро и наземного общественного транспорта.

Новини.LIVE также сообщали, что 1 октября в Соломенском районе Киева дрон попал в здание школы, где на момент удара находились 104 ребенка. Ученики и сотрудники успели спуститься в укрытие, поэтому никто из детей не пострадал. В результате удара возник пожар и была повреждена внешняя стена здания.