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Главная Киев РФ атаковала Институт ядерных исследований в Киеве, где находится реактор

РФ атаковала Институт ядерных исследований в Киеве, где находится реактор

Ua ru
1 октября 2026 14:27
Удар БпЛА по Институту ядерных исследований в Киеве: что известно
Институт ядерных исследований НАН Украины. Фото: F-danevich

Российский беспилотник нанес удар по территории Института ядерных исследований в Киеве. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Исследовательский реактор и системы, важные для безопасности, не повреждены, изменений радиационного фона не зафиксировано.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со ссылкой на Институт ядерных исследований НАН Украины, пишет Новини.LIVE в четверг, 1 октября.

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Что известно об ударе по Институту ядерных исследований

По информации Института ядерных исследований НАН Украины, атака произошла 30 сентября 2026 года в 18:18 по киевскому времени. Российский БпЛА нанес удар по территории учреждения, где расположен киевский исследовательский реактор ВВР-М.

В результате атаки возник пожар. Его оперативно ликвидировали, пострадавших нет. В настоящее время ведется расследование и оценка нанесенных повреждений.

В то же время сам реактор и системы, важные для безопасности, не пострадали. Также не зафиксировано изменений радиационного фона: его показатели остаются в пределах естественного фона — 0,16–0,20 мкЗв/ч.

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"Следовательно, удар БпЛА по территории Института ядерных исследований — это атака на мирный ядерный объект, выполняющий исключительно научную и исследовательскую функцию, и представляет собой очередное циничное пренебрежение со стороны России международно признанными принципами и нормами ядерной и радиационной безопасности, а также военное преступление", — отметили в Госатомрегулировании.

В каком состоянии находится реактор

Для снижения радиационных рисков реактор с февраля 2022 года находится в остановленном состоянии с полной разгрузкой активной зоны.

Его эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем, важных для безопасности. Реактор ВВР-М используется в качестве источника нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.

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Скриншот сообщения Госатомрегулирования/Facebook

Новини.LIVE сообщили, что в Киеве временно перекрыли Южный мост после попаданий двух беспилотников вблизи его опорной части. Ограничения действуют для метро и наземного общественного транспорта, пока специалисты работают на месте. Состояние моста проверяют сотрудники КП "Киевавтошляхмист".

Новини.LIVE также сообщали, что Россия нанесла удар пятью ракетами по Дарницкой ТЭЦ-5 в Киеве. В результате атаки на территории станции погиб водитель грузовика, также повреждено оборудование ряда подстанций в Киеве и области. В настоящее время ограничения электроснабжения применяются преимущественно к бизнесу, однако аварийные отключения для жителей полностью не исключаются.

Киев обстрелы война в Украине ядерная опасность атака ядерный реактор
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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