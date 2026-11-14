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Главная Киев Штаб Калашника не достроил ни одно из 26 укрытий для энергообъектов

Штаб Калашника не достроил ни одно из 26 укрытий для энергообъектов

Ua ru
14 ноября 2026 08:51
Эксклюзив
Кучеренко обвинил Калашника в срыве строительства 26 укрытий для энергообъектов Новини.LIVE
Мужчина выходит из укрытия. Фото: Новини.LIVE

В Киевской области и в столице не завершено строительство ни одного из 26 запланированных укрытий для энергетических объектов. Именно из-за этого энергетики не могут подключить дополнительное оборудование. Наличие защитных сооружений влияет на ситуацию с электроснабжением.

Об этом в эфире Вечір.LIVE эксклюзивно заявил народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

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Кучеренко заявил о срыве строительства укрытий для энергообъектов

Алексей Кучеренко сообщил, что в Киеве и в области графики строительства защитных сооружений для энергетических объектов критически сорваны

Он сообщил, что ответственные штабы скрывали от президента Владимира Зеленского реальное положение дел, сообщая ложные данные о состоянии готовности защитных сооружений.

"И ограничения (электроэнергии, — ред.) связаны не с врагом, а ограничения связаны с тем, что махинаторы, которые строили эти укрытия, их не запустили, не сдали, — и энергетики не могут подключить дополнительное энергетическое оборудование", — сказал он.

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Парламентская временная следственная комиссия занялась расследованием дела и обнаружила в действиях должностных лиц признаки уголовного правонарушения. Все материалы будут переданы в силовые структуры для дальнейшего расследования.

Новини.LIVE сообщали, что бывший заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник утверждает, что Николай Калашник лично контролировал строительство укрытий на энергообъектах Киевской области. Он пояснил, что возведение защитных сооружений было невозможным без согласования с руководителем Киевской ОВА.

Мы также писали, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что инициатива по строительству тоннелей под Днепром до сих пор не реализуется, несмотря на готовность представителей США присоединиться к проекту. Нардеп обвинил Николая Калашника в затягивании выполнения задачи и призвал СБУ проверить решения чиновника.

Киев Киевская область энергосистема укрытия Николай Калашник
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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