Мужчина выходит из укрытия. Фото: Новини.LIVE

В Киевской области и в столице не завершено строительство ни одного из 26 запланированных укрытий для энергетических объектов. Именно из-за этого энергетики не могут подключить дополнительное оборудование. Наличие защитных сооружений влияет на ситуацию с электроснабжением.

Об этом в эфире Вечір.LIVE эксклюзивно заявил народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

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Кучеренко заявил о срыве строительства укрытий для энергообъектов

Алексей Кучеренко сообщил, что в Киеве и в области графики строительства защитных сооружений для энергетических объектов критически сорваны.

Он сообщил, что ответственные штабы скрывали от президента Владимира Зеленского реальное положение дел, сообщая ложные данные о состоянии готовности защитных сооружений.

"И ограничения (электроэнергии, — ред.) связаны не с врагом, а ограничения связаны с тем, что махинаторы, которые строили эти укрытия, их не запустили, не сдали, — и энергетики не могут подключить дополнительное энергетическое оборудование", — сказал он.

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Новини.LIVE сообщали, что бывший заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Руслан Олейник утверждает, что Николай Калашник лично контролировал строительство укрытий на энергообъектах Киевской области. Он пояснил, что возведение защитных сооружений было невозможным без согласования с руководителем Киевской ОВА.

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