Сколько средств Киев не использовал из госбюджета в 2025 году

Андрей Витренко. Фото: пресс-служба "Слуги народа"

На счетах бюджета Киева есть сумма до 30 млрд гривен неиспользованных средств. Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко призвал прекратить политические манипуляции на эту тему.

Об этом Витренко сообщил после заседания Киевсовета, передает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в четверг, 4 декабря.

"Я хочу задать публичный вопрос и требую на него публичного ответа. Сколько было передано из бюджета Киева в бюджет государства средств? Потому что речь идет не о 8 млрд гривен, это такая цифра, которая является мнимой", — отметил он.

Витренко сообщил, что на самом деле Киев передал в госбюджет значительно меньшую сумму. А эти средства были направлены на обеспечение Сил безопасности и обороны.

"Давайте остановим эти политические манипуляции. Пусть исполнительный орган даст четкий ответ", — добавил депутат.

Напомним, Витренко также рассказал, действительно ли Верховная Рада урезала средства для бюджета Киева.

Также стало известно, когда Киевсовет может принять бюджет на следующий год.