Главная Киев Ткаченко раскритиковал Кличко из-за уборки столицы

Ткаченко раскритиковал Кличко из-за уборки столицы

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 18:27
Ткаченко раскритиковал Кличко из-за уборки столицы
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отреагировал на заявления городского головы Виталия Кличко относительно уборки снега и льда в столице. Ранее мэр Киева провел совещание с руководителями районных государственных администраций и отметил необходимость обеспечить качественное содержание дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, а также территорий учреждений и предприятий в зимний период.

Об этом Ткаченко написал в Telegram в понедельник, 19 января.

Ткаченко розкритикував Кличка через прибирання столиці - фото 1
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Кто на самом деле отвечает за чистоту столицы

В ответ Кличко Тимур Ткаченко обратил внимание на управленческие аспекты, которые, по его словам, требуют корректного отражения в публичных заявлениях городских властей. Он подчеркнул, что содержание дорог, мостов, остановок и пешеходных переходов осуществляют предприятия Коммунальной корпорации "Киевавтодор", которые подчиняются Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и находятся в сфере управления городского головы, а не районных администраций.

Аналогичная ситуация, по его словам, существует и с содержанием зеленых насаждений, которыми занимается "Киевзеленстрой", подчиненный Департаменту защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Относительно районных управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда, Ткаченко отметил, что формально они относятся к сфере управления РГА, однако контракты с их руководителями заключает городской голова, что фактически определяет центр принятия решений.

По словам главы КГГА, в целом вопросы развития, функционирования и содержания городской инфраструктуры, а также бюджетная и кадровая политика сосредоточены в вертикали управления городского головы, которая за последние почти 12 лет была максимально централизована.

"В течение года от вас неоднократно звучал тезис: "не вмешивайся в хозяйственные вопросы — это моя зона ответственности". В таком случае логично честно признать: именно в период вашего управления, господин директор города, Киев из года в год становится менее безопасным для повседневной жизни горожан", — добавил Ткаченко.

Напомним, что до этого Виталий Кличко призвал руководство РГА обеспечить качественную уборку снега в Киеве.

До этого Киев сравнили с Харьковом и раскрыли, в чем разница в подготовке городов к коллапсу зимой.

Виталий Кличко Киев уборка столица Тимур Ткаченко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
