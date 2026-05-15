В Киеве ракета РФ разрушила дом, где были дети погибшего воина

В Киеве ракета РФ разрушила дом, где были дети погибшего воина

Дата публикации 15 мая 2026 04:10
Разрушенный дом в Киеве. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Россияне в ночь на 14 мая разрушили ракетой дом в Киеве, в котором ранее жил погибший защитник Украины. Теперь в результате атаки РФ в доме погибла его дочь, и еще одна находится под завалами.

Об этом сообщает Telegram-канал "INSIDER UA", передает Новини.LIVE.

Что известно о воине и его детях

В частности, мэр Киева Виталий Кличко в Киевсовете заявил, что был на месте трагедии в Дарницком районе, где ракета РФ попала в дом. После этого он сказал следующее:

"Сегодня был на месте трагедии. Подошел ко мне парень 112 бригады. Его семья жила в этом доме, год назад он погиб", — сказал Кличко.

Позже паблик "INSIDER UA" объяснил, что имел в виду мэр Киева. В частности, в заметке указано, что в доме, в который попала ракета, ранее жил украинский воин Евгений Яковлев с позывным "Рыжий". Он погиб 7 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания.

Также Telegram-канал уточняет, что у погибшего защитника остались две дочери. Однако из них — Любаву, которая родилась в 2013 году — спасатели обнаружили погибшей практически сразу после удара. Согласно сообщению паблика, под завалами остается еще одна дочь.

Росія вбила ударом по Києву доньку захисника України
Пост "INSIDER UA" об ударе по Киеву. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский информировал, что россияне попали ракетой Х-101, которая фактически уничтожила подъезд с первого по девятый этаж. Из-за этого под завалами оказались люди.

Также мы писали, что по последним данным ГСЧС Украины, этой ночью количество погибших возросло до 21 человека. Среди погибших - трое детей.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
