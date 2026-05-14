Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевсовет просит у государства 15 млрд грн на энергоустойчивость

Киевсовет просит у государства 15 млрд грн на энергоустойчивость

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 21:00
Киевсовет просит у государства 15 млрд гривен на энергоустойчивость столицы
Заседание Киевского городского совета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевский городской совет обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой предусмотреть в государственном бюджете не менее 15 миллиардов гривен для плана энергоустойчивости столицы. В частности для усиления защиты критической инфраструктуры столицы. Речь идет о финансировании инженерно-технических решений, развитии когенерационных мощностей и создании резервных систем теплоснабжения, необходимых для повышения энергетической устойчивости Киева.

Соответствующее решение поддержали депутаты во время заседания Киевсовета, передает Новини.LIVE.

Киев готовится к зиме: просит господдержку для энергетики

В обращении отмечается, что реализация масштабных мероприятий по модернизации энергетической системы города требует не только местных ресурсов, но и государственной поддержки и координации.

План энергоустойчивости Киевсовет утвердил в марте. Основными направлениями стали восстановление поврежденных энергообъектов после атак, обустройство инженерной защиты, развитие локальной когенерации, а также усиление надежности систем водо- и теплоснабжения.

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, в рамках программы уже введены в эксплуатацию энергетические объекты суммарной мощностью около 40 МВт с системами защиты второго уровня.

Читайте также:

Кроме того, для резервного обеспечения критической инфраструктуры создан дизельный энергокомплекс мощностью 5,2 МВт, а в ближайшее время заработает еще один аналогичный объект. В целом город планирует получить до 40 МВт резервной мощности благодаря дизельным электростанциям.

По словам Пантелеева, финансирование и организацию большинства мероприятий пока обеспечивает городская власть. Из бюджета Киева на дальнейшую реализацию программы уже предусмотрено более 8 миллиардов гривен.

В то же время столица ожидает поддержки государства.

Как писали Новини.LIVE, Председатель фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив заявил, что столица продолжает активную подготовку к новому отопительному сезону. На некоторых объектах работы ведутся круглосуточно. Некоторые депутаты лично посещают такие объекты.

Также Новини.LIVE сообщали о критике в сторону мэра Киева Виталия Кличко. Правительство требует от киевских властей срочно ускорить подготовку к зиме. От Кличко требуют предоставить четкие графики работ.

Киев Киевсовет план энергостойкости Киева
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации