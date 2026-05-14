Киевсовет просит у государства 15 млрд гривен на энергоустойчивость столицы

Заседание Киевского городского совета. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевский городской совет обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой предусмотреть в государственном бюджете не менее 15 миллиардов гривен для плана энергоустойчивости столицы. В частности для усиления защиты критической инфраструктуры столицы. Речь идет о финансировании инженерно-технических решений, развитии когенерационных мощностей и создании резервных систем теплоснабжения, необходимых для повышения энергетической устойчивости Киева.

Соответствующее решение поддержали депутаты во время заседания Киевсовета, передает Новини.LIVE.

Киев готовится к зиме: просит господдержку для энергетики

В обращении отмечается, что реализация масштабных мероприятий по модернизации энергетической системы города требует не только местных ресурсов, но и государственной поддержки и координации.

План энергоустойчивости Киевсовет утвердил в марте. Основными направлениями стали восстановление поврежденных энергообъектов после атак, обустройство инженерной защиты, развитие локальной когенерации, а также усиление надежности систем водо- и теплоснабжения.

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, в рамках программы уже введены в эксплуатацию энергетические объекты суммарной мощностью около 40 МВт с системами защиты второго уровня.

Читайте также:

Кроме того, для резервного обеспечения критической инфраструктуры создан дизельный энергокомплекс мощностью 5,2 МВт, а в ближайшее время заработает еще один аналогичный объект. В целом город планирует получить до 40 МВт резервной мощности благодаря дизельным электростанциям.

По словам Пантелеева, финансирование и организацию большинства мероприятий пока обеспечивает городская власть. Из бюджета Киева на дальнейшую реализацию программы уже предусмотрено более 8 миллиардов гривен.

В то же время столица ожидает поддержки государства.

Как писали Новини.LIVE, Председатель фракции "Европейская солидарность" в Киевсовете Владимир Прокопив заявил, что столица продолжает активную подготовку к новому отопительному сезону. На некоторых объектах работы ведутся круглосуточно. Некоторые депутаты лично посещают такие объекты.

Также Новини.LIVE сообщали о критике в сторону мэра Киева Виталия Кличко. Правительство требует от киевских властей срочно ускорить подготовку к зиме. От Кличко требуют предоставить четкие графики работ.