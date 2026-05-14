Киевсовет просит у государства 15 млрд гривен на энергоустойчивость столицы

Киевсовет просит у государства 15 млрд грн на энергоустойчивость
Киевский городской совет обратился к Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой предусмотреть в государственном бюджете не менее 15 миллиардов гривен для плана энергоустойчивости столицы. В частности для усиления защиты критической инфраструктуры столицы. Речь идет о финансировании инженерно-технических решений, развитии когенерационных мощностей и создании резервных систем теплоснабжения, необходимых для повышения энергетической устойчивости Киева.
Соответствующее решение поддержали депутаты во время заседания Киевсовета, передает Новини.LIVE.
Киев готовится к зиме: просит господдержку для энергетики
В обращении отмечается, что реализация масштабных мероприятий по модернизации энергетической системы города требует не только местных ресурсов, но и государственной поддержки и координации.
План энергоустойчивости Киевсовет утвердил в марте. Основными направлениями стали восстановление поврежденных энергообъектов после атак, обустройство инженерной защиты, развитие локальной когенерации, а также усиление надежности систем водо- и теплоснабжения.
Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев, в рамках программы уже введены в эксплуатацию энергетические объекты суммарной мощностью около 40 МВт с системами защиты второго уровня.
Кроме того, для резервного обеспечения критической инфраструктуры создан дизельный энергокомплекс мощностью 5,2 МВт, а в ближайшее время заработает еще один аналогичный объект. В целом город планирует получить до 40 МВт резервной мощности благодаря дизельным электростанциям.
По словам Пантелеева, финансирование и организацию большинства мероприятий пока обеспечивает городская власть. Из бюджета Киева на дальнейшую реализацию программы уже предусмотрено более 8 миллиардов гривен.
В то же время столица ожидает поддержки государства.
