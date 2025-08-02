Ткаченко возмутился отсутствием укрытий в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко возмутился бездействием местных властей после массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля. По словам чиновника, власть игнорирует людей, чье жилье пострадало в результате вражеского обстрела.

Об этом Тимур Ткаченко написал в субботу, 2 августа, в Telegram.

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"Вчера мы работали на местах поражений. Очень много жалоб от людей. В Киеве — десятки тысяч работников КГГА, департаментов, коммунальных предприятий. Но к людям никто не пришел. В лучшем случае — только в первый день, сделать фото. Все в очередной раз закрывают районные коммунальные службы, волонтеры, военные", — отметил начальник КГГА.

В частности он добавил, что директора департаментов, в подчинении которых сотни предприятий, миллиардные бюджеты и тысячи работников игнорируют ситуацию в столице и горожан.

"Эти люди имеют реальные ресурсы — технику, людей, инструменты — и прямая обязанность действовать. Но они даже не пытаются выяснить, что происходит. Где руководители городских КП, через которых проходят средства на восстановление и реагирование? Они тоже не на местах", — отметил Ткаченко.

В частности он отметил, что люди остаются один на один. По его словам, питанием никто не занимается. Коммунальное жилье, которое должны были бы давно построить для эвакуированных, не появилось.

"Мы сформировали фонд из того, что смогли. Только сейчас, на четвертом году полномасштабной войны. Условия там, откровенно, плохие. Люди отказываются. Люди чувствуют пренебрежение. У города есть деньги — но они заблокированы", — объяснил глава КГВА.

Ткаченко об отсутствии модульных укрытий

Ткаченко отметил, что до сих пор в Киеве нет модульных укрытий, которые необходимы горожанам.

"Где обещанные модульные укрытия? Они, возможно, не нужны чиновникам, но киевлянам — нужны! Я уже полгода пытаюсь сдвинуть это с мертвой точки, а департаменты уперлись. Потому что на подряд, очевидно, не зайдет их "своя" фирма. Стеклянные остановки — строятся. Укрытия — нет.

Зато мы видим показательные визиты мэра с умным выражением лица на фоне парков и фасадов. Все — для картинки. Не для людей", — отметил чиновник.

В то же время он добавил, что в городе есть деньги. Но районы не могут закупить даже элементарные листы, чтобы закрыть выбитые окна.

По словам Ткаченко, коммунальные службы "задыхаются": "Их держат в финансовой петле, чтобы иметь влияние на глав РГА. Зарплаты в КП мизерные. Техника изношена. Люди работают по двое суток после прилетов. Мы проговорили реальные доплаты за сверхурочные, за риски. Но решений не будет. Потому что решение принимает мэр".

Начальник КГВА рассказал, что бюджет Киева — более 100 миллиардов. Но он, по его мнению, будто спрятан где-то под матрасом.

"Еще раз: у нас накоплены системные проблемы. Укрытие. Помощь пострадавшим. Восстановление. Поддержка городской оборонной инфраструктуры. Оперативность. Все это требует финансирования. Финансирование, которое есть. Но его не имеет военная администрация — потому что не имеет бюджета. Бюджет — у мэра. А Киевсовет голосует за те предложения, которые дают директора департаментов. И опять же - назначенные мэром.

Во время войны такая бездеятельность — это реальная угроза. Потому что когда структура, которая держит в руках все полномочия и ресурсы, не выполняет свои обязанности — страдают люди. Их безопасность. Их жизнь", — объяснил Ткаченко.

А также отметил, что если эта система не способна работать, то нужно честно признать: она стала частью проблемы, а не инструментом решения.

Скриншот сообщения Ткаченко/Facebook

Ранее Ткаченко выразил возмущение работой чиновников КГГА — конфликт произошел из-за хаотичной парковки авто в столице.

Также Ткаченко уже заявлял о том, что несмотря на острую необходимость, в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий.