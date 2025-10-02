Депутат заявил, что в КГГА нет ответственных за восстановление разрушенного жилья

Разрушенный в результате обстрела дом. Фото: ГСЧС

Депутат Киевского совета от партии "Голос" Тарас Козак рассказал о бюрократических проблемах с восстановлением поврежденного жилья в столице. По его словам, в Киевской городской государственной администрации до сих пор нет ответственных за этот процесс.

Об этом Тарас Козак заявил в эфире "Київського часу".

Как отметил Козак, после атак жители столицы обращаются в ЦПАУ или РГА, однако принятие ключевых решений останавливается на уровне городской администрации.

"В Киеве очень большая бюрократия. Когда жители, которые пострадали, обращаются в ЦПАУ и РГА. Полномочия у этих учреждений незначительные, нужно утверждать все на уровне КГГА, а она имеет свои процедуры. Во вторник во время заседания была перепалка между КГГА и РГА, кто за что отвечает. До сих пор, четвертый год войны, чиновники не разобрались в этом. В конце концов они опираются на Кабмин, что это он в своем постановлении ввел сильные ограничения", — сказал депутат.

При этом в госбюджете есть необходимые средства, заложенные для восстановления города, но процедура их выплаты не налажена.

"На самом деле деньги есть, и в резервном фонде более 1 миллиарда гривен предусмотрен на такие расходы, на ремонты разрушенных домов и так далее. Но эти процедуры во время уже четвертый год большого вторжения почему-то они не работают. Депутаты толкают уже, и жители, и рабочие группы. Мы не можем пробить эту бюрократическую стену, где все закрываются какими-то бумажками", — сказал Козак.

Напомним, в Кивраде была создана специальная рабочая группа. Она должна наработать быстрый порядок оформления выплат за разрушенное имущество.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко сообщал, что с 2022 года до августа 2025 в столице в результате российских атак повреждено 2 200 многоэтажных домов. Из 39 особо пострадавших домов удалось восстановить только 25.

Кроме того, депутат Киевсовета от "Батькивщины" Алла Шлапак заявила, что количество поврежденных домов в столице не совпадает с данными КГГА.