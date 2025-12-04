Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевсовет изменил бюджет — на что депутаты получат 600 млн грн

Киевсовет изменил бюджет — на что депутаты получат 600 млн грн

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:44
Кличко выделил депутатам 600 млн гривен — на что пойдут средства
Пленарное заседание. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевсовет принял изменения в бюджет на 2025 год. Доходы общего фонда увеличились на 4,7 млрд гривен.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 4 декабря.

Реклама
Читайте также:

Какие расходы увеличивают

Этим же решением увеличиваются расходы города. В частности предусмотрено на:

  • общественный электротранспорт — 300 млн гривен;
  • метро — 500 млн гривен;
  • строительство участка метро на Виноградарь — 173 млн гривен;
  • капремонт объектов транспортной инфраструктуры — 138 млн гривен;
  • капремонт мостов и путепроводов — 701,4 млн гривен (в частности, возле ст.м. "Дарница" — 150 млн гривен);
  • на капремонт улиц и дорог в целом — 1,065 млрд гривен;
  • капремонты многопрофильных больниц — 101 млн гривен;
  • стационаров — 39,7 млн гривен;
  • экстренную скорую помощь — 36,4 млн гривен.

Кроме того, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА получит на 300 млн гривен больше, чтобы приобрести жилье для участников боевых действий и тех, кто получил инвалидность.

Также на программу "Защитник Киева" Департамент муниципальной безопасности получит субвенцию в более 700 млн гривен.

Еще 600 млн гривен получат депутаты Киевсовета "на программу решения социально-экономических проблем, выполнение предвыборных программ и поручений избирателей". Эта программа предусматривает установку детских площадок и помощь жителям пострадавших домов.

Какие расходы уменьшатся

Также предлагается уменьшить расходы общего и специального фондов бюджета, как такие, которые не будут использованы до конца текущего года.

Речь идет о:

  • секретариат Киевсовета — снимут 17,5 млн;
  • обеспечение аппарата КГГА — 2,5 млн;
  • на другую деятельность КГГА — 3,4 млн;
  • внешкольное образование — 8,5 млн;
  • повышение квалификации педагогов — 900 тыс;
  • учреждения профтехобразования — 26,1 млн;
  • строительство учреждений образования — 19 млн;
  • здравоохранение — 128 млн;
  • социальная/ветеранская сфера — 180 млн.

Также забрали часть средств у библиотек, музеев/выставок, театров, дворцов культуры, молодежных центров, спортшкол.

Что принесло больше всего доходов городу

Больше всего средств бюджет получил от аренды (2,5 млрд гривен) и налога (1,7 млрд гривен) на землю. Еще почти 1 млрд гривен столица получила из рентных платежей.

Меньше всего бюджет пополнился с туристического сбора — 4,9 млн гривен.

Также от казино город получил 124,5 млн гривен, а со штрафов — 62,7 млн гривен.

Напомним, мы писали, что по состоянию на 1 ноября 2025 года в бюджете Киева оставались неиспользованными десятки миллиардов гривен.

Недавно стало известно, что чиновники КГГА закупили генераторы, за которые переплатили 4,8 млн гривен.

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что команда мэра Виталий Кличко срывает установление мобильных укрытий в столице.

Кроме того, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в проекте бюджета столицы на 2026 год предусмотрены сомнительные расходы.

Виталий Кличко КГГА местные депутаты Киевсовет бюджет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации