Кличко выделил депутатам 600 млн гривен — на что пойдут средства

Пленарное заседание. Фото: пресс-служба Киевсовета

Киевсовет принял изменения в бюджет на 2025 год. Доходы общего фонда увеличились на 4,7 млрд гривен.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Киевсовета в четверг, 4 декабря.

Читайте также:

Какие расходы увеличивают

Этим же решением увеличиваются расходы города. В частности предусмотрено на:

общественный электротранспорт — 300 млн гривен;

метро — 500 млн гривен;

строительство участка метро на Виноградарь — 173 млн гривен;

капремонт объектов транспортной инфраструктуры — 138 млн гривен;

капремонт мостов и путепроводов — 701,4 млн гривен (в частности, возле ст.м. "Дарница" — 150 млн гривен);

на капремонт улиц и дорог в целом — 1,065 млрд гривен;

капремонты многопрофильных больниц — 101 млн гривен;

стационаров — 39,7 млн гривен;

экстренную скорую помощь — 36,4 млн гривен.

Кроме того, Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА получит на 300 млн гривен больше, чтобы приобрести жилье для участников боевых действий и тех, кто получил инвалидность.

Также на программу "Защитник Киева" Департамент муниципальной безопасности получит субвенцию в более 700 млн гривен.

Еще 600 млн гривен получат депутаты Киевсовета "на программу решения социально-экономических проблем, выполнение предвыборных программ и поручений избирателей". Эта программа предусматривает установку детских площадок и помощь жителям пострадавших домов.

Какие расходы уменьшатся

Также предлагается уменьшить расходы общего и специального фондов бюджета, как такие, которые не будут использованы до конца текущего года.

Речь идет о:

секретариат Киевсовета — снимут 17,5 млн;

обеспечение аппарата КГГА — 2,5 млн;

на другую деятельность КГГА — 3,4 млн;

внешкольное образование — 8,5 млн;

повышение квалификации педагогов — 900 тыс;

учреждения профтехобразования — 26,1 млн;

строительство учреждений образования — 19 млн;

здравоохранение — 128 млн;

социальная/ветеранская сфера — 180 млн.

Также забрали часть средств у библиотек, музеев/выставок, театров, дворцов культуры, молодежных центров, спортшкол.

Что принесло больше всего доходов городу

Больше всего средств бюджет получил от аренды (2,5 млрд гривен) и налога (1,7 млрд гривен) на землю. Еще почти 1 млрд гривен столица получила из рентных платежей.

Меньше всего бюджет пополнился с туристического сбора — 4,9 млн гривен.

Также от казино город получил 124,5 млн гривен, а со штрафов — 62,7 млн гривен.

Напомним, мы писали, что по состоянию на 1 ноября 2025 года в бюджете Киева оставались неиспользованными десятки миллиардов гривен.

Недавно стало известно, что чиновники КГГА закупили генераторы, за которые переплатили 4,8 млн гривен.

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что команда мэра Виталий Кличко срывает установление мобильных укрытий в столице.

Кроме того, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в проекте бюджета столицы на 2026 год предусмотрены сомнительные расходы.