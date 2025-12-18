Бюджет Киева на 2026 год — сколько средств столица выделила на ВСУ и образование

Депутаты в зале заседаний. Фото: пресс-служба Киевсовета

Депутаты Киевсовета подали к проекту бюджета 3400 правок на общую сумму почти 28 млрд гривен. Это означает, что 30% бюджета было сформировано так, что он не отвечал актуальным запросам киевлян.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко в четверг, 18 декабря, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Приоритетом бюджета Киева был транспорт

"Поэтому была создана соответствующая рабочая группа, которая переделывала этот бюджет в депутатском корпусе. Если мы посмотрим сейчас, что произошло, то соответствующая бюджетная комиссия и постоянно действующая рабочая группа внесли изменения в этот бюджет. Он стал выглядеть более-менее (упорядоченно, — ред.). То есть изменились приоритеты", — отметил депутат.

По словам Витренко, в первоначальной версии бюджета приоритетом был транспорт и строительство дорог.

"Безусловно, осталось на транспорте очень много (после правок, — ред.), но мы будем, во-первых, требовать от директора департамента транспорта соответствующей программы для того, чтобы финансировать в рамках закона, а не как кому понравится. Во-вторых, слава Богу, появилась правка о дополнительных 2 млрд гривен для Сил безопасности и обороны", — добавил он.

Также депутат назвал направления, которые недооценили в бюджете, — это Силы обороны и образование.

"Никогда на образование не будет достаточно средств. У нас огромные перекосы в финансировании заработной платы. Сейчас государство предоставило дополнительные 64 млрд гривен на финансирование заработных плат в сфере образования", — пояснил он.

Председатель постоянной бюджетной комиссии считает, что на Силы безопасности и обороны Киев должен был выделить не менее 15 млрд гривен.

"Это мое личное убеждение, что каждый город, каждая община должна выделять как минимум 15% своего бюджета для Сил безопасности и обороны. То есть, если мы имеем 110 млрд гривен бюджета города Киева, то как минимум 15 млрд должны быть выделены на наших военных", — подытожил Витренко.

Напомним, на заседании Киевсовета 18 декабря депутаты увеличили свои фонды на 600 млн гривен.

Также сообщалось, что депутат Витренко оценил работу Киевсовета только на шесть баллов и объяснил, почему.