Главная Киев Может ли РФ полностью обесточить Киев — что говорят в YASNO

Может ли РФ полностью обесточить Киев — что говорят в YASNO

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 13:34
Что со светом в Киеве — может ли РФ обесточить город
Отключение электроэнергии в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глядя на последние обстрелы россиян по энергетике Украины, враг может полностью обесточить Киев. Однако этот риск зависит от многих факторов.

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко в интервью Суспільному.

Какова ситуация со светом в Киеве

Коваленко рассказал, что российские войска имеют ресурсы и бьют по статической энергосистеме в Киеве. По его словам, риск полного обесточивания зависит от многих фактов, в частности, от погоды, мест попаданий и ПВО.

"Возможно все. Мы должны это понимать. Потому что это враг, он вооружен, у него есть ресурсы. Какова вероятность этого, это многофакторная история: погода, куда попали, ПВО. Иногда атака очень тяжелая, а иногда нет серьезных последствий", — пояснил гендиректор YASNO.

Он также сообщил, что сейчас энергетики восстанавливают сети быстрее, количество бригад существенно увеличено, опыт реагирования вырос. В то же время после массированных атак на столицу количество обращений граждан в компанию ежедневно измерялось в сотни тысяч.

По словам Коваленко, только около 20% обращений — реальные аварии, где требовался выезд бригады. Из-за масштаба обращений быстро обработать все заявки физически невозможно.

Напомним, Кличко рассказал, что по состоянию на 25 января в Киеве без отопления остаются 1676 домов. Большинство из них уже пережили повторные отключения после обстрелов 9 и 20 января.

В то же время эксперт заявил, что мини-ТЭЦ в Киеве не выдержат нагрузки. Однако они действительно могут быть полезными в аварийных ситуациях.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
