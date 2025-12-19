В каком состоянии укрытия в Киеве

Первое мобильное укрытие в Киеве. Фото: КМВА

В Киеве еще не полностью урегулирован вопрос с укрытиями. Половина районов не готова к тому, чтобы в их убежищах могли укрываться 100% населения.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама

Читайте также:

Сколько районов Киева полностью оборудованы укрытиями

"Еще не все согласовано. Насколько мне известно, у нас есть определенный перечень. Когда мы решим проблему с укрытиями? Когда 100% населения города может укрыться в этих убежищах", — рассказал он.

По словам Витренко, по состоянию на сегодня есть пять районов, в которых укрытия могут вместить все население.

"И есть пять районов, в которых этот показатель является недостижимым. Поэтому мы говорили и о мобильном укрытии, и о ремонте простейших укрытий в домах", — добавил он.

Депутат отметил, что в бюджете Киева на 2026 год предусмотрено значительное финансирование на оборудование укрытий.

Напомним, ранее Витренко рассказал, во сколько столице обойдется достройка метро на Виноградарь.

Также депутат объяснил, почему, по его мнению, Киевсовет работает неэффективно.