На Оболони построили первое новое укрытие с нуля

Новое укрытие на Оболони. Фото: кадр из видео

В Киеве возвели первое современное антирадиационное укрытие, которое полностью построено с нуля. Новый объект на Оболони имеет все необходимое — от систем фильтрации и запасов воды до кухни, лифта и аварийного тоннеля.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык в воскресенье, 19 октября.

Реклама

Читайте также:

Современное укрытие на Оболони: как оно выглядит

По словам журналистки, укрытие возведено рядом со школой "Первая ласточка" в Оболонском районе. Убежище вмещает до 800 человек, оборудовано кухней, санузлами, системами видеонаблюдения и запасом воды. Для людей с инвалидностью предусмотрен лифт, а днем помещение используют для учебных целей.

"Уникальность в том, что это новопостроенный объект. Потому что такого класса объекты похожи есть, но они еще были построены в советское время", — отметил Кирилл Фесик, председатель РГА.

Проект реализовали за средства городского бюджета, его стоимость составила 48 миллионов гривен. Рядом уже завершают строительство еще одного укрытия возле детского сада — оно будет иметь аналогичное оснащение и образовательную зону. В районе также модернизируют старые хранилища: пять советских укрытий уже отремонтированы, одно из них имеет автоматические двери и аварийный тоннель.

В следующем году на Оболони планируют возвести еще одно противорадиационное укрытие. Местные власти отмечают, что создание современных безопасных пространств является приоритетом для столицы.

Напомним, что в Киеве планируют разместить мобильные укрытия, на которые ранее выделили 500 миллионов гривен, прежде всего в районах, удаленных от стационарных хранилищ.

Ранее мы также информировали, что городские власти столицы намерены установить около 500 мобильных укрытий в разных районах, уделив особое внимание отдаленным жилым массивам.