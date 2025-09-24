Видео
Кличко отменил заседание Киевсовета — депутаты возмущены

Кличко отменил заседание Киевсовета — депутаты возмущены

Ua en ru
Дата публикации 24 сентября 2025 19:06
Кличко отменил сессию Киевсовета - известны детали
Виталий Кличко. Фото: Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко отменил запланированную на завтра сессию Киевсовета. Депутат Киевского городского совета IX созыва Андрей Витренко считает, что таким образом городской голова избегает открытого разговора с депутатами и киевлянами.

Об этом сообщил Андрей Витренко в Telegram в среду, 24 сентября.

Читайте также:

Оппозиция обвиняет мэра

Городской голова Киева отменил сессию Киевсовета, чем вызвал возмущение части депутатов. Андрей Витренко заявил, что решение мэра подтверждает его неспособность управлять городом и игнорирование проблем столицы. Он отметил, что киевляне и защитники ожидают принятия важных решений, которые остаются заблокированными.

"Предполагаю, что городской голова испугался того, что в Киевсовете может собраться достаточное количество голосов для рассмотрения вопроса о выражении недоверия. Если бы мэр был уверен в собственной работе, то он бы не избегал открытого голосования и дискуссии. Или же он просто не хочет, чтобы Киевсовет принял ряд важных решений, которых ждут киевляне и наши защитники", — заявил Витренко.

Кличко скасував засідання Київради — депутати обурені - фото 1
Сообщение Витренко в Telegram. Фото: скриншот

Депутат также зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева. Он подчеркнул, что отмена сессии — это свидетельство страха Кличко перед откровенным разговором и критикой. По словам Витренко, такой шаг — признак многолетней неэффективности столичной власти.

"Это прямая демонстрация страха. Он боится откровенного разговора. Боится взглянуть в глаза депутатам. Боится услышать правду о собственной бездеятельности. Сегодня он прячется не только от депутатов, но и от всей громады столицы. Фактически своим решением об отмене сессии мэр Кличко в очередной раз подтвердил свою недееспособность управлять городом", — считает Витренко.

Напомним, что депутаты из фракции мэра Киева Виталия Кличко проигнорировали заседание бюджетной комиссии Киевсовета. Из-за этого не удалось принять изменения в программы социальных выплат.

Ранее мы также информировали, что около 25% депутатов вообще не посещают заседания Киевсовета. Глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик заявил, что из-за этого городской совет задерживает принятие бюджетных решений.

Виталий Кличко Киев местные депутаты Киевсовет столица
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
