Массовые ДТП в Киеве — причина в превышении скорости

Полиция на месте ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

В последнее время в Киеве наблюдается тенденция увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Причиной всех аварий является превышение скорости на дорогах.

Об этом сообщил вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов в эфире "Київського часу" 24 сентября.

Причина аварий в Киеве

Мочанов рассказал, что осенью всегда усложняется ситуация на дорогах из-за погодных условий. Тогда ухудшается видимость, а тормозной путь становится длиннее из-за сцепления колес с дорогой.

Кроме того, влияет и увеличение количества автомобилей в Киеве, ведь многие люди переехали в столицу из-под обстрелов в других городах.

"Каждый город имеет свои особенности движения... Но причина всех ДТП — это переоценка своих возможностей как водителя и превышение разумных для данных условий эксплуатации скорости перемещения", — подчеркнул эксперт.

