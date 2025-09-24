Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ситуация на дорогах в Киеве — известна причина всех аварий

Ситуация на дорогах в Киеве — известна причина всех аварий

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 22:06
Массовые ДТП в Киеве — причина в превышении скорости
Полиция на месте ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

В последнее время в Киеве наблюдается тенденция увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Причиной всех аварий является превышение скорости на дорогах.

Об этом сообщил вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов в эфире "Київського часу" 24 сентября.

Реклама
Читайте также:

Причина аварий в Киеве

Мочанов рассказал, что осенью всегда усложняется ситуация на дорогах из-за погодных условий. Тогда ухудшается видимость, а тормозной путь становится длиннее из-за сцепления колес с дорогой.

Кроме того, влияет и увеличение количества автомобилей в Киеве, ведь многие люди переехали в столицу из-под обстрелов в других городах.

"Каждый город имеет свои особенности движения... Но причина всех ДТП — это переоценка своих возможностей как водителя и превышение разумных для данных условий эксплуатации скорости перемещения", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее Максим Бахматов назвал причину частых ДТП в Киеве. По его мнению, на это влияет отсутствие транспортного планирования.

Также мы писали, что 8 сентября в Киеве военный совершил смертельное ДТП. В результате аварии погиб рядовой полиции.

ДТП Киев авария полиция автомобиль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации