Дарницкая ТЭЦ — эксперт назвал ошеломляющую сумму и срок для восстановления

Россияне не раз атаковали Дарницкую ТЭЦ в Киеве. Для того, чтобы восстановить ее хотя бы до такого состояния, в котором она была до обстрелов, придется потратить миллионы евро. К тому же сделать это быстро не удастся.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире День.LIVE во вторник, 10 февраля.

Сколько денег и времени нужно для восстановления Дарницкой ТЭЦ

"За полгода вряд ли можно что-то радикально изменить. Нужно около 600-700 млн евро и не менее 2,5-3 лет для восстановления", — заявил Омельченко.

По его словам, речь идет не о новом строительстве, а о возвращении станции до того уровня, на котором она была до обстрелов. Омельченко отметил, что отдельные элементы теплового оборудования теоретически можно восстановить быстрее, но общие сроки остаются долгими.

"Этот отопительный сезон — без восстановления. Реалистично — не раньше чем за полгода, а полноценно — за 2-3 года", — пояснил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит Дарницкая ТЭЦ сейчас. Из-за атак станция подверглась массовым разрушениям.

Также народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил, что заменить ТЭЦ в Киеве невозможно. Единственный правильный вариант, по его словам, обеспечить надежную защиту критических объектов от ракетных ударов.