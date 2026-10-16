Забуранна: в Киеве проверят готовность систем водоснабжения к блэкаутам
Временная следственная комиссия Верховной Рады изучает, как Киев готовился к возможным перебоям с водоснабжением. Отдельное заседание по вопросам водоснабжения столицы планируется провести на следующей неделе. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Леся Забуранна, рассказывая о проблемах с резервным питанием городской инфраструктуры.
Об этом Забуранна рассказала в эфире программы Ранок.LIVE.
Как Киев готовился к зиме 2022 года
Временная следственная комиссия приступила к изучению подготовки столицы и Киевской области к возможным чрезвычайным ситуациям. Депутаты направили запросы, чтобы выяснить, какую часть капитальных расходов Киев с 2022 года направлял на защиту инфраструктуры и подготовку к возможным последствиям российских атак.
"Отсутствие резервного питания, в частности в отношении водоснабжения, вызывает определенные вопросы. На мой взгляд, об этом нужно было точно подумать заранее", — сказала Забуранная.
Чем отличается ситуация на левом и правом берегах Киева
Депутат также рассказала о технических различиях между частями столицы. По её словам, предварительный анализ показывает, что на левом берегу больше возможностей для обеспечения инфраструктуры альтернативным энергоснабжением.
На правом берегу внедрение таких решений затрудняют устаревшие инженерные сооружения и плотная застройка. Это, в частности, влияет на возможности установки необходимого количества когенерационных установок.
Когда может заработать резервное энергоснабжение водоканала
На следующей неделе комиссия планирует отдельно рассмотреть вопрос водоснабжения Киева. К обсуждению должны быть привлечены представители города и других органов, отвечающих за водоснабжение.
По словам депутата, сейчас важно выяснить, в каком состоянии находится инфраструктура и какие меры еще можно реализовать до наступления зимних холодов.
"Я бы больше делала акцент на том, что нужно сделать сейчас, и почему это не сделано для того, чтобы этот кризис не наступил", — подчеркнула народный депутат.
Также Забуранная призвала не делать преждевременных выводов о возможных последствиях перебоев с водой. В частности, она не поддержала идею нагнетать ситуацию разговорами о необходимости готовить выгребные ямы, пока нет окончательной оценки состояния системы водоснабжения.
Правительство разблокировало часть средств на подготовку к зиме
Во время эфира депутат также подтвердила, что финансирование части капитальных расходов, касающихся подготовки к отопительному сезону, разблокировано. Это стало возможным после выполнения необходимых условий в рамках договоренностей о макрофинансовой помощи.
"Восстановилась часть возможностей и средств. Не все капитальные расходы разморожены, но те, что касаются реализации планов устойчивости, то есть подготовки к зиме, — да", — пояснила Забуранная.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что советник Офиса президента Сергей Лещенко раскритиковал подготовку столицы к вызовам полномасштабной войны. Он заявил, что опыт Харькова в обеспечении жизнедеятельности города во время войны ставит под сомнение объяснения столичных властей относительно готовности Киева.
Также Новини.LIVE писали, что после повреждения энергообъектов в Киевской области в четырех районах правобережной части столицы — Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском — снизилось давление воды. Специалисты переключали питание на водопроводных станциях, чтобы восстановить стабильную работу системы.