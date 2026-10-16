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Главная Киев Забуранна: в Киеве проверят готовность систем водоснабжения к блэкаутам

Забуранна: в Киеве проверят готовность систем водоснабжения к блэкаутам

Ua ru
16 октября 2026 12:52
Эксклюзив
Забуранна о резервном питании системы водоснабжения Киева и ТСК facebook.com/lesiazaburanna
Народный депутат Леся Забуранная. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Временная следственная комиссия Верховной Рады изучает, как Киев готовился к возможным перебоям с водоснабжением. Отдельное заседание по вопросам водоснабжения столицы планируется провести на следующей неделе. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Леся Забуранна, рассказывая о проблемах с резервным питанием городской инфраструктуры.

Об этом Забуранна рассказала в эфире программы Ранок.LIVE.

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Как Киев готовился к зиме 2022 года

Временная следственная комиссия приступила к изучению подготовки столицы и Киевской области к возможным чрезвычайным ситуациям. Депутаты направили запросы, чтобы выяснить, какую часть капитальных расходов Киев с 2022 года направлял на защиту инфраструктуры и подготовку к возможным последствиям российских атак.

"Отсутствие резервного питания, в частности в отношении водоснабжения, вызывает определенные вопросы. На мой взгляд, об этом нужно было точно подумать заранее", — сказала Забуранная.

Чем отличается ситуация на левом и правом берегах Киева

Депутат также рассказала о технических различиях между частями столицы. По её словам, предварительный анализ показывает, что на левом берегу больше возможностей для обеспечения инфраструктуры альтернативным энергоснабжением.

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На правом берегу внедрение таких решений затрудняют устаревшие инженерные сооружения и плотная застройка. Это, в частности, влияет на возможности установки необходимого количества когенерационных установок.

Когда может заработать резервное энергоснабжение водоканала

На следующей неделе комиссия планирует отдельно рассмотреть вопрос водоснабжения Киева. К обсуждению должны быть привлечены представители города и других органов, отвечающих за водоснабжение.

По словам депутата, сейчас важно выяснить, в каком состоянии находится инфраструктура и какие меры еще можно реализовать до наступления зимних холодов.

"Я бы больше делала акцент на том, что нужно сделать сейчас, и почему это не сделано для того, чтобы этот кризис не наступил", — подчеркнула народный депутат.

Также Забуранная призвала не делать преждевременных выводов о возможных последствиях перебоев с водой. В частности, она не поддержала идею нагнетать ситуацию разговорами о необходимости готовить выгребные ямы, пока нет окончательной оценки состояния системы водоснабжения.

Правительство разблокировало часть средств на подготовку к зиме

Во время эфира депутат также подтвердила, что финансирование части капитальных расходов, касающихся подготовки к отопительному сезону, разблокировано. Это стало возможным после выполнения необходимых условий в рамках договоренностей о макрофинансовой помощи.

"Восстановилась часть возможностей и средств. Не все капитальные расходы разморожены, но те, что касаются реализации планов устойчивости, то есть подготовки к зиме, — да", — пояснила Забуранная.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что советник Офиса президента Сергей Лещенко раскритиковал подготовку столицы к вызовам полномасштабной войны. Он заявил, что опыт Харькова в обеспечении жизнедеятельности города во время войны ставит под сомнение объяснения столичных властей относительно готовности Киева.

Также Новини.LIVE писали, что после повреждения энергообъектов в Киевской области в четырех районах правобережной части столицы — Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском — снизилось давление воды. Специалисты переключали питание на водопроводных станциях, чтобы восстановить стабильную работу системы.

Киев водоснабжение народные депутаты комисия резервное питание
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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