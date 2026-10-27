Станции метро «Черниговская» и «Лесная» в Киеве закрыты 27 октября

Срочная новость

Российская Федерация в ночь на 27 октября нанесла удары баллистическими ракетами по Киеву. На данный момент известно, что помимо ограничения движения по Южному мосту, в столице временно закрыты как минимум две станции метрополитена.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на КГГА.

Реклама

Что известно об ограничениях движения метро в Киеве

Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале сообщила о частичном ограничении движения на «красной» линии метро, поскольку временно закрыты две станции.

««Красная» линия: поезда в настоящее время курсируют между станциями «Академгородок» — «Дарница». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты для пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Также в КГГА подтвердили информацию КГВА о том, что из-за ударов со стороны России в настоящее время движение «зеленой» линии метро через Южный мост ограничено.

Читайте также:

««Зеленая» линия: поезда курсируют по подземным участкам между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Червоный хутор». Движение поездов через Южный мост временно приостановлено. На месте работают все необходимые специалисты», — указано в сообщении.

Там добавили, что о дальнейших изменениях в работе метро и возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Новость дополняется...