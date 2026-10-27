Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве после ударов со стороны РФ закрыли две станции метро

В Киеве после ударов со стороны РФ закрыли две станции метро

Ua ru
27 октября 2026 05:50
Станции метро «Черниговская» и «Лесная» в Киеве закрыты 27 октября
Срочная новость

Российская Федерация в ночь на 27 октября нанесла удары баллистическими ракетами по Киеву. На данный момент известно, что помимо ограничения движения по Южному мосту, в столице временно закрыты как минимум две станции метрополитена.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на КГГА.

Реклама

Что известно об ограничениях движения метро в Киеве

Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале сообщила о частичном ограничении движения на «красной» линии метро, поскольку временно закрыты две станции.

««Красная» линия: поезда в настоящее время курсируют между станциями «Академгородок» — «Дарница». Станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты для пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Также в КГГА подтвердили информацию КГВА о том, что из-за ударов со стороны России в настоящее время движение «зеленой» линии метро через Южный мост ограничено.

Читайте также:

««Зеленая» линия: поезда курсируют по подземным участкам между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Червоный хутор». Движение поездов через Южный мост временно приостановлено. На месте работают все необходимые специалисты», — указано в сообщении.

Там добавили, что о дальнейших изменениях в работе метро и возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Новость дополняется...

Киев метро обстрелы война в Украине Южный мост
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации