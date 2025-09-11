Бахматов заявил о коллапсе с транспортом, школами и садиками на Троещине

Общественный транспорт Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У властей Киева нет четкой стратегии развития транспорта, образования или культуры, а Троещина остается фактически без надлежащего сообщения с центром города. Кроме того, там обостряется проблема с заполнением классов в школах и детсадах.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

У жителей Троещины до сих пор нет качественного транспортного сообщения с центром

По его словам, жители района и дальше вынуждены пользоваться только 114-м автобусом, который является единственным условно-скоростным транспортом с Троещины в центр.

Еще в июле администрация подготовила перечень из 20 требований к "Киевпастрансу", в частности регулярность движения, современные и длинные автобусы с кондиционерами. Однако компания до сих пор не ответила и даже проигнорировала приглашение на встречу на прошлой неделе.

Бахматов отметил, что ситуация с транспортом выявила еще более глубокую проблему — отсутствие какой-либо стратегии развития района.

"В районе нет ни одной транспортной, спортивной, культурной, медицинской стратегии, благоустройства и так далее. То есть весь район бежит как лось по лесу, который в пожаре. То есть куда-то несется, что-то делается", — высказался Бахматов.

Отдельно чиновник обратил внимание на демографический кризис в образовании.

"Выяснилось, что у нас есть садики, в которых заполняемость сейчас 30%. То есть вместо 250 есть всего 70 деток. Итак, о чем речь идет? О том, что садики надо укрупнять, надо их ставить на паузу. Потому что не может быть, чтобы на 70 детей у тебя было 70 сотрудников", — высказался председатель Деснянской РГА.

Также чиновник добавил, что в шести школах Киева в этом году вообще не сформировались первые классы. Бахматов считает, что садики с низкой наполненностью следует временно объединять или передавать в аренду частным учебным заведениям, как это уже делали в 2000-х, чтобы сохранить инфраструктуру на будущее.

Напомним, также Максим Бахматов объяснил, почему строительство метро на Троещине невозможно.

Между тем в Киеве продолжается ремонт Северного моста, который значительно затрудняет движение жителей Троещины. Специалист в сфере мостостроения заявляла, что ремонтные работы могут затянуться минимум на два года.