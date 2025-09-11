Депутатам Киевсовета хотят объявить подозрение — что говорит Кличко

Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что нескольким депутатам Киевсовета планируют объявить подозрения. Он считает, что это хотят сделать, чтобы орган местного самоуправления не функционировал.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в четверг, 11 сентября.

Подозрения депутатам Киевсовета

Кличко заявил, что подозрения депутатам Киевсовета хотят объявить из-за безосновательного возмещения средств за командировки депутатов. По его словам, речь идет о:

Александре Бродском из "Батькивщины";

Владимире Андрусишине и Леониде Емце из "Европейской солидарности";

Викторе Домогальском и Виктории Мухе из "Удара";

Григория Маленко из "Голоса".

Кличко заявил, что подозрения могут парализовать работу Киевсовета и заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений.

"Хочу обратиться к правоохранителям: за все антизаконные действия, которые они совершают по политическому заказу, все равно придется отвечать. По закону!" — подчеркнул мэр Киева.

Пост Кличко. Фото: скриншот

А нардеп Ярослав Железняк подтвердил, что готовятся обыски у главы фракции "Голос" в Киевсовете Григория Маленко.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Отметим, что это не первые подозрения чиновникам Киевсовета. Например, бывший секретарь Владимир Бондаренко находится под круглосуточным арестом, поскольку его подозревают в неправомерных начислениях средств. Кроме того, он был фигурантом операции "Чистый город".

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов обвинил Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета. По его словам, уже давно назрела капитальная перестройка формата работы КГГА и мэрии.

А недавно стало известно, что Кличко проиграл суд против депутата Андрея Витренко. Городской голова пытался заставить его замолчать.