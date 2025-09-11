Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Кличко заявил, что против депутатов Киевсовета готовят подозрения

Кличко заявил, что против депутатов Киевсовета готовят подозрения

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:58
Депутатам Киевсовета хотят объявить подозрение — что говорит Кличко
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал, что нескольким депутатам Киевсовета планируют объявить подозрения. Он считает, что это хотят сделать, чтобы орган местного самоуправления не функционировал.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram в четверг, 11 сентября.

Реклама
Читайте также:

Подозрения депутатам Киевсовета

Кличко заявил, что подозрения депутатам Киевсовета хотят объявить из-за безосновательного возмещения средств за командировки депутатов. По его словам, речь идет о:

  • Александре Бродском из "Батькивщины";
  • Владимире Андрусишине и Леониде Емце из "Европейской солидарности";
  • Викторе Домогальском и Виктории Мухе из "Удара";
  • Григория Маленко из "Голоса".

Кличко заявил, что подозрения могут парализовать работу Киевсовета и заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений.

"Хочу обратиться к правоохранителям: за все антизаконные действия, которые они совершают по политическому заказу, все равно придется отвечать. По закону!" — подчеркнул мэр Киева.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот

А нардеп Ярослав Железняк подтвердил, что готовятся обыски у главы фракции "Голос" в Киевсовете Григория Маленко.

null
Пост Железняка. Фото: скриншот

Отметим, что это не первые подозрения чиновникам Киевсовета. Например, бывший секретарь Владимир Бондаренко находится под круглосуточным арестом, поскольку его подозревают в неправомерных начислениях средств. Кроме того, он был фигурантом операции "Чистый город".

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов обвинил Кличко в отсутствии заседаний Киевсовета. По его словам, уже давно назрела капитальная перестройка формата работы КГГА и мэрии.

А недавно стало известно, что Кличко проиграл суд против депутата Андрея Витренко. Городской голова пытался заставить его замолчать.

Виталий Кличко Ярослав Железняк местные депутаты Киевсовет подозрение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации