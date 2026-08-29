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Главная Киев Ужасная халатность: Зеленский о взрыве боеприпасов в Киевской области

Ужасная халатность: Зеленский о взрыве боеприпасов в Киевской области

Ua ru
29 августа 2026 15:09
Зеленский отреагировал на взрыв боеприпасов в селе Мила
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после российского удара началась детонация боеприпасов. Глава государства назвал ситуацию ужасающей и подчеркнул недопустимость хранения взрывоопасных веществ рядом с жилыми районами.

Об этом он заявил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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