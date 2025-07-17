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Главная Киев В Киеве 17 должностных лиц КГГА нанесли ущерб на 196 млн — детали

В Киеве 17 должностных лиц КГГА нанесли ущерб на 196 млн — детали

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Дата публикации 17 июля 2025 14:58
Чиновники КГГА нанесли ущерб на 196 миллионов гривен — прокуратура объявила подозрение 17 чиновникам
Здание Киевской городской государственной администрации. Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве открыли серию уголовных дел против должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА). 17 чиновников нанесли ущерб на 196 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире Вечір.LIVE.

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Винокурова рассказала, что это не показательная акция, а системная антикоррупционная работа, которая длится уже несколько лет. По ее словам, подобные сообщения о подозрениях должностным лицам коммунальных предприятий или департаментов КГГА публикуются регулярно.

"Говорить о том, что это начало происходить только сейчас, во время войны, не совсем корректно. Это системная работа столичных правоохранительных органов, которая длится много лет", — отметила она.

Представительница прокуратуры добавила, что общая сумма убытков, которые инкриминируют подозреваемым, составляет 196 миллионов гривен. Эта сумма касается не одного, а ряда уголовных производств, открытых в отношении 11 человек, которым сообщили о подозрении на прошлой неделе. Кроме того, еще шесть подозрений получили должностные лица коммунальных предприятий на этой неделе.

Наибольшие убытки — более 164 миллионов гривен — связаны с остановкой работы метрополитена на участке от станции "Голосеевская" до станции "Лыбидская" в декабре 2023 года. По данным прокуратуры, сумма убытков была вычислена с учетом простоя станций в течение нескольких месяцев и организации дублирующих маршрутов наземного транспорта.

Как пояснила Винокурова, досудебное расследование в этих производствах продолжается, и если следствию понадобится больше времени — в частности на проведение экспертиз или дополнительных исследований - прокуроры будут обращаться в суд с ходатайством о продлении сроков.

"Я думаю, что мы обязательно проинформируем, когда эти производства будут направлены в суд. Сейчас речь идет о сроках от полугода до года", — добавила пресс-секретарь.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на вручение подозрений работникам Киевской городской государственной администрации.

Также мы писали, что Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА из-за разрушения тоннеля в метро.

Киев коррупция метро КГГА прокуратура метрополитен
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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