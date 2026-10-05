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Главная Киев Масштабные пробки в Киеве: ситуация на мостах через Днепр утром

Масштабные пробки в Киеве: ситуация на мостах через Днепр утром

Ua ru
5 октября 2026 09:56
Репортаж
В Киеве 5 октября масштабные пробки: сложнее всего добраться до правого берега
Пробки на левом берегу Киева 5 октября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Киеве в понедельник, 5 октября, наблюдаются масштабные пробки. Причиной тому являются повреждения мостов в результате российских ударов и дорожно-транспортные происшествия в различных районах столицы. Сейчас сложнее всего добраться с левого берега на правый.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Транспортный коллапс в Киеве 5 октября

В частности, автомобильные пробки образовались на подъездах к Южному мосту. Движение также значительно замедлено на Северном и Дарницком мостах, мосту Патона и мосту Метро. Из-за пробок общественный транспорт ходит с задержками.

Затори в Києві 5 жовтня
Пробки в Киеве утром 5 октября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
У Києві масштабні затори зранку 5 жовтня
Транспортный коллапс в Киеве 5 октября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Транспортный коллапс произошёл из-за ограничений и изменения маршрутов после российских ударов, а также ДТП.

Автомобілі в заторах у Києві 5 жовтня
Автомобили в пробках. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Затори в Києві зранку 5 жовтня
Ситуация на дорогах Киева 5 октября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, 4 октября российские оккупанты нанесли удар по Северному мосту, в результате чего было повреждено дорожное покрытие. Кроме того, известно о двух раненых.

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Кроме того, в Киеве возобновили движение поездов по наземному участку зеленой линии метро во время желтого уровня угрозы. В то же время при красном уровне угрозы движение по наземной части линии, как и раньше, будет приостанавливаться.

Киев мост пробки автомобиль общественный транспорт
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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