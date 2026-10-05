В Киеве 5 октября масштабные пробки: сложнее всего добраться до правого берега

Масштабные пробки в Киеве: ситуация на мостах через Днепр утром
В Киеве в понедельник, 5 октября, наблюдаются масштабные пробки. Причиной тому являются повреждения мостов в результате российских ударов и дорожно-транспортные происшествия в различных районах столицы. Сейчас сложнее всего добраться с левого берега на правый.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Транспортный коллапс в Киеве 5 октября
В частности, автомобильные пробки образовались на подъездах к Южному мосту. Движение также значительно замедлено на Северном и Дарницком мостах, мосту Патона и мосту Метро. Из-за пробок общественный транспорт ходит с задержками.
Транспортный коллапс произошёл из-за ограничений и изменения маршрутов после российских ударов, а также ДТП.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, 4 октября российские оккупанты нанесли удар по Северному мосту, в результате чего было повреждено дорожное покрытие. Кроме того, известно о двух раненых.
Кроме того, в Киеве возобновили движение поездов по наземному участку зеленой линии метро во время желтого уровня угрозы. В то же время при красном уровне угрозы движение по наземной части линии, как и раньше, будет приостанавливаться.