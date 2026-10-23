Станция метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

Вестибюль №1 станции метро "Черниговская" в Киеве возобновил работу для пассажиров после российского нападения 19 октября. Он работает ежедневно с половины шестого утра до 23:27.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Вестибюль №1 станции метро "Черниговская" снова работает

Вестибюль №1 в направлении станции "Дарница" уже открыт для пассажиров. В то же время вестибюль №2 в направлении "Лесной" пока не работает, поскольку он все еще находится в критическом состоянии после российского нападения.

На месте обстрела работали профильные бригады и аварийные службы, чтобы как можно быстрее возобновить работу метрополитена. Местные жители полагали, что на восстановление потребуется больше времени.

Поезда уже курсируют, что существенно облегчает логистику для жителей левого берега, которым раньше приходилось добираться пешком.

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Как писали Новини.LIVE, 23 октября возле Южного моста в Киеве образовались значительные пробки, особенно на выезде на правый берег. Из-за мер безопасности движение по переправе ограничено.

А в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами. Известно о попадании в гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе.