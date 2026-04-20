Зеленский анонсировал пересмотр применения оружия полицейскими

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в полиции должны быть пересмотрены протоколы реагирования, правила подготовки и применения оружия. Глава государства подчеркнул об этом после теракта в Киеве 18 апреля, когда двое патрульных сбежали во время стрельбы.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в понедельник, 20 апреля, передает Новини.LIVE.

Правила применения оружия полицейскими

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил Зеленскому, что собрано достаточно доказательств и объявлено подозрение двум патрульным, которые не защитили людей во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля.

По словам украинского лидера, экипаж прибыл на вызов и увидел, что происходит, а также раненых.

"Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу. Но сбежали. Должна быть ответственность. Рассчитываю, что следующие процессуальные шаги по ним не будут затягиваться", — добавил Зеленский.

Теракт в Киеве 18 апреля

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, 18 апреля вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям. Известно, что нападавший убил семь человек — сегодня в больнице остановилось сердце мужчины, который получил ранения.

Известно, что стрелок забаррикадировался в супермаркете с заложниками. Переговоры с ним продолжались около 40 минут, однако результата не дали, поэтому злоумышленника пришлось ликвидировать. Это был мужчина 1968 года рождения, который жил неподалеку.

Президент Зеленский отметил, что стрелок был родом из России и некоторое время проживал в Донецкой области. Прокуратура квалифицировала стрельбу как террористический акт, который привел к гибели людей.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, как двое патрульных покинули место во время первых выстрелов. После этого руководитель патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку, а в отношении действий правоохранителей начали расследование.

Сначала правоохранителей вызвали на бытовую ссору, но впоследствии начался теракт. Жуков сообщил, что патрульные не применили оружие для защиты людей.

Зеленский заявил, что глава МВД Игорь Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали после побега патрульных с места трагедии.

А сегодня врачи организовали онлайн-разговор между раненым 12-летний мальчиком и его мамой. Ребенок пострадал в результате стрельбы.