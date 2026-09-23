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Главная Киев Обстрел Киева: сотрудники Представительства ЕС работают в коридоре

Обстрел Киева: сотрудники Представительства ЕС работают в коридоре

Ua ru
23 сентября 2026 14:57
Представительство ЕС в Киеве перешло на работу в коридоре из-за атаки РФ
Сотрудники Представительства ЕС в Киеве в коридоре. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Сотрудники Представительства Европейского Союза в Киеве в среду, 23 сентября, перешли работать в коридор на фоне российской атаки. Они покинули кабинеты после трёх мощных взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине, передает Новини.LIVE.

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Сотрудники Представительства ЕС в Украине перешли работать в коридор

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что в течение 15–20 минут сотрудники услышали три мощных взрыва, после которых были видны огромные столбы дыма.

Російський обстріл Києва 23 вересня
Взрывы в Киеве. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine
Російський удар по Києву 23 вересня
Столбы дыма в результате российской атаки на Киев. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

"Мы видели это из окон нашего офиса. Мы немедленно вышли из кабинетов в коридор", — говорит она.

Працівники Представництва ЄС в Києві
Сотрудники Представительства ЕС в Киеве в коридоре. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

По её словам, россияне не дают спать, дышать и работать.

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Сообщение Представительства ЕС в Украине. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 23 сентября российские дроны массированно атакуют Киев. В результате обстрела есть раненые и погибшие. В городе произошли пожары и зафиксированы попадания БпЛА.

Кроме того, сегодня во время российского обстрела пострадал один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA. К счастью, люди не пострадали, поскольку оперативно перешли в безопасное место.

Европейский союз Киев война обстрелы Россия Катарина Матернова
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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