Представительство ЕС в Киеве перешло на работу в коридоре из-за атаки РФ

Сотрудники Представительства ЕС в Киеве в коридоре. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Сотрудники Представительства Европейского Союза в Киеве в среду, 23 сентября, перешли работать в коридор на фоне российской атаки. Они покинули кабинеты после трёх мощных взрывов.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства ЕС в Украине, передает Новини.LIVE.

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Сотрудники Представительства ЕС в Украине перешли работать в коридор

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что в течение 15–20 минут сотрудники услышали три мощных взрыва, после которых были видны огромные столбы дыма.

Взрывы в Киеве. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Столбы дыма в результате российской атаки на Киев. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

"Мы видели это из окон нашего офиса. Мы немедленно вышли из кабинетов в коридор", — говорит она.

Сотрудники Представительства ЕС в Киеве в коридоре. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

По её словам, россияне не дают спать, дышать и работать.

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Как писали Новини.LIVE, 23 сентября российские дроны массированно атакуют Киев. В результате обстрела есть раненые и погибшие. В городе произошли пожары и зафиксированы попадания БпЛА.

Кроме того, сегодня во время российского обстрела пострадал один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA. К счастью, люди не пострадали, поскольку оперативно перешли в безопасное место.