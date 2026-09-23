Массированный обстрел Киева: Зеленский сообщил о двух погибших
Ua ru
23 сентября 2026 15:05
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Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 23 сентября, отреагировал на массированный российский обстрел Киева. В частности, на данный момент известно о двух погибших и 24 раненых.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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Российский обстрел Киева
"С утра продолжается ликвидация последствий российских ударов по Киеву. Россияне запустили по городу много дронов, значительная часть из них — реактивные. Россия продолжает превращать гражданскую и критическую инфраструктуру в мишени: фармацевтику, заправки, железную дорогу, связь, торговые центры", — отметил Зеленский.
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