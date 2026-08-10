Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дизель по 92 грн за литр: актуальные цены на топливо в Киеве

Дизель по 92 грн за литр: актуальные цены на топливо в Киеве

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 10:55
Цены на топливо в Киеве 10 августа: сколько стоят бензин и дизель
Цены на АЗС в Киеве 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Цены на топливо в Киеве по состоянию на 10 августа не изменились по сравнению с выходными. В частности, средняя стоимость А-95 составляет около 81,67 грн. При этом самым дорогим остается дизельное топливо.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Цены на АЗС в Киеве 10 августа

Стоимость топлива на UPG:

  • UPG100 — 88,90 грн;
  • UPG95 — 81,90 грн;
  • A-95 — 79,90 грн;
  • Euro ДП — 90,90 грн.
Ціни на пальне у Києві 10 серпня
Цены на UPG 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

ОККО:

  • pulls100 — 92,90 грн;
  • pulls95 — 85,90 грн;
  • А-95 Euro — 82,90 грн;
  • pulls ДП — 96,90 грн;
  • ДП Евро — 93,90 грн.
Вартість пального на ОККО 10 серпня
Цены на ОККО 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Укрнафта:

Читайте также:
  • А-95 — 79,90 грн;
  • А-92 — 77,90 грн;
  • ДП — 88,90 грн;
  • LPG — 42,90 грн.
Ціни на бензин у Києві 10 липня
Цены на Укрнафте 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что из-за отсутствия сессии для выделения средств на ремонт часть столичных школ, поврежденных российскими обстрелами, может не открыться к 1 сентября.

Кроме того, в столице опровергли слухи о том, что на Теремках деревья якобы вырубают техникой, переданной для нужд ВСУ. В КГГА пояснили, что оборудование, которым пользуется "Киевзеленбуд", коммунальное предприятие приобрело у частной компании.

Ранее в Гидропарке на Венецианском мосту установили предупреждающие таблички из-за опасных прыжков в воду. Спасатели призывают не рисковать жизнью.

Киев топливо Цены на топливо
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации