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Головна Київ Дизель по 92 грн за літр: актуальні ціни на пальне в Києві

Дизель по 92 грн за літр: актуальні ціни на пальне в Києві

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 10:55
Ціни на пальне в Києві 10 серпня: скільки коштують бензин і дизель
Ціни на АЗС у Києві 10 серпня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ціни на пальне у Києві станом на 10 серпня не змінилися, якщо порівнювати з вихідними. Зокрема, середня вартість А-95 складає близько 81,67 грн. Водночас найдорожчим залишається дизель.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Ціни на АЗС у Києві 10 серпня

Вартість пального на UPG:

  • UPG100 — 88,90 грн;
  • UPG95 — 81,90 грн;
  • A-95 — 79,90 грн;
  • Euro ДП — 90,90 грн.
Ціни на пальне у Києві 10 серпня
Ціни на UPG 10 серпня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

ОККО:

  • pulls100 — 92,90 грн;
  • pulls95 — 85,90 грн;
  • А-95 Euro — 82,90 грн;
  • pulls ДП — 96,90 грн;
  • ДП Євро — 93,90 грн.
Вартість пального на ОККО 10 серпня
Ціни на ОККО 10 серпня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Укрнафта:

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  • А-95 — 79,90 грн;
  • А-92 — 77,90 грн;
  • ДП — 88,90 грн;
  • LPG — 42,90 грн.
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Київ пальне Ціни на пальне
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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