Ціни на пальне в Києві 10 серпня: скільки коштують бензин і дизель

Дизель по 92 грн за літр: актуальні ціни на пальне в Києві
Ціни на пальне у Києві станом на 10 серпня не змінилися, якщо порівнювати з вихідними. Зокрема, середня вартість А-95 складає близько 81,67 грн. Водночас найдорожчим залишається дизель.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.
Ціни на АЗС у Києві 10 серпня
Вартість пального на UPG:
- UPG100 — 88,90 грн;
- UPG95 — 81,90 грн;
- A-95 — 79,90 грн;
- Euro ДП — 90,90 грн.
ОККО:
- pulls100 — 92,90 грн;
- pulls95 — 85,90 грн;
- А-95 Euro — 82,90 грн;
- pulls ДП — 96,90 грн;
- ДП Євро — 93,90 грн.
Укрнафта:
- А-95 — 79,90 грн;
- А-92 — 77,90 грн;
- ДП — 88,90 грн;
- LPG — 42,90 грн.
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