Обстрел Киева 14 ноября — возросло количество жертв и раненых

В Киеве из-под завалов достали еще одно тело человека
В Киеве в пятницу, 14 ноября, снова возросло количество погибших и раненых в результате ночного российского обстрела. Из-под завалов достали еще одно тело человека.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Погибшие и раненые в Киеве 14 ноября
"Возросло количество погибших от ночной атаки — спасатели обнаружили тело шестой жертвы", — отметил Ткаченко.
Кроме того, возросло количество раненых до 35. Сейчас спасатели и медики продолжают работу на местах российских атак.
Реакция киевлян на обстрел
Житель Деснянского района Киева рассказал, что хочет уехать с семьей на запад Украины.
"Мы должны скоро выезжать из Киева вообще, больше мы не можем это терпеть", — говорит он.
Мужчина подчеркнул, что покидать территорию Украины не планирует.
"Выезжать из Украины не имею желания, но где-то немножко подальше, чтобы все успокоилось", — добавил он.
Кроме того, в Шевченковском районе Киева российская ракета упала возле одного из жилых комплексов.
Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал о ситуации в районе после российского обстрела.
