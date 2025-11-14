Обстрел Киева 14 ноября — возросло количество жертв и раненых

Последствия российского удара по Киеву 14 ноября. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Киеве в пятницу, 14 ноября, снова возросло количество погибших и раненых в результате ночного российского обстрела. Из-под завалов достали еще одно тело человека.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Погибшие и раненые в Киеве 14 ноября

"Возросло количество погибших от ночной атаки — спасатели обнаружили тело шестой жертвы", — отметил Ткаченко.

Кроме того, возросло количество раненых до 35. Сейчас спасатели и медики продолжают работу на местах российских атак.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Реакция киевлян на обстрел

Житель Деснянского района Киева рассказал, что хочет уехать с семьей на запад Украины.

"Мы должны скоро выезжать из Киева вообще, больше мы не можем это терпеть", — говорит он.

Мужчина подчеркнул, что покидать территорию Украины не планирует.

"Выезжать из Украины не имею желания, но где-то немножко подальше, чтобы все успокоилось", — добавил он.

Кроме того, в Шевченковском районе Киева российская ракета упала возле одного из жилых комплексов.

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал о ситуации в районе после российского обстрела.

Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствиями атаки оккупантов на Киев в ночь на 14 ноября.