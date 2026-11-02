Разрушенная Дарницкая ТЭЦ. Фото иллюстративное: AFP

Киев пока не может рассчитывать на электроэнергию от собственных теплоэлектроцентралей. Выработка электроэнергии на ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 по-прежнему приостановлена после российской атаки 7 января. С тех пор возобновить производство электроэнергии на этих объектах не удалось.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает Новини.LIVE.

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Почему киевские ТЭЦ не возобновили производство электроэнергии

По словам эксперта, во время атаки российские войска выпустили по территории трех теплоэлектроцентралей 16 баллистических ракет. В результате удара работа энергетических объектов была нарушена, а производство электроэнергии на них прекратилось. В настоящее время все три ТЭЦ остаются вне процесса генерации.

В столице также есть другие объекты собственного производства электроэнергии, однако они имеют сравнительно небольшие мощности. Поэтому обеспечить потребности всего города только за счет этих источников невозможно.

Рябцев обратил внимание, что нынешние трудности с электроснабжением Киева не стоит объяснять исключительно недостатком генерации. По его оценке, значительную роль играют повреждения инфраструктуры, отвечающей за передачу и распределение электроэнергии.

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То есть даже при наличии электроэнергии её подача потребителям зависит от состояния сетей. Повреждения этих систем затрудняют обеспечение города электричеством, а быстро исправить ситуацию, подчеркнул эксперт, не удастся.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии по команде "Укрэнерго". Во время аварийных отключений почасовые графики не действуют, поэтому свет могут отключать вне установленного расписания.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 ноября в Киеве из-за экстренных отключений электроэнергии остановилось движение части городского электротранспорта. В результате аварийных обесточений исчезло напряжение в контактных сетях.