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Главная Киев Движение по мостам Киева во время воздушной тревоги: новые правила

Движение по мостам Киева во время воздушной тревоги: новые правила

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3 октября 2026 14:55
В Киеве обновили правила проезда по мостам во время воздушной тревоги
Автомобили на Северном мосту в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве обнародовали обновленный регламент проезда по мостам через реку Днепр во время объявления воздушной тревоги. Подавляющее большинство столичных мостовых переходов, в частности Северный, Дарницкий, мост "Метро" и мост Патона, продолжают функционировать без каких-либо ограничений в обоих направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации, передает Новини.LIVE.

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Проезд по мостам в Киеве во время воздушной тревоги

Южный мост во время воздушной тревоги: проезд с левого берега на правый остается без ограничений. В то же время движение в обратном направлении временно перекрывают на 15 минут после объявления сигнала тревоги, после чего его возобновляют.

Заехать на мост с правого берега в направлении левого можно со Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и со стороны автовокзала "Выдубичи".

"Подольско-Воскресенский мост — в случае объявления или отбоя воздушной тревоги движение транспорта приостанавливается в обоих направлениях на 15 минут. После этого движение возобновляется в полном объеме", — говорится в сообщении.

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В то же время на четырех мостах движение во время воздушной тревоги не ограничивается:

  • Северный мост;
  • Дарницкий мост;
  • Мост Патона;
  • Мост Метро.
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Пост КГВА. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 3 октября российские оккупанты атаковали реактивным дроном Северный мост в Киеве, в результате чего были повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса.

В настоящее время на Северном мосту продолжаются ремонтные работы. С левого на правый берег открыты три полосы движения, с правого на левый — одна полоса. Кроме того, в результате российского удара ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

Киев мост транспорт обстрелы воздушная тревога общественный транспорт
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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