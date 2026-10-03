Россия 3 октября нанесла удар по Северному мосту в Киеве: двое человек пострадали

Взрыв российского дрона на Северном мосту в Киеве 3 октября. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты в субботу, 3 октября, нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В результате обстрела ранения получили два человека. Один из пострадавших был госпитализирован.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по Северному мосту Киева 3 октября

"Два человека пострадали сегодня утром в результате удара врага по Северному мосту в столице", — отметил Кличко.

Одному из пострадавших оказали медицинскую помощь непосредственно на месте. Другого пациента доставили в больницу, после чего его перевели на амбулаторное лечение.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, утром 3 октября российские оккупанты нанесли удар реактивным дроном по Северному мосту в Киеве. Враг повредил дорожное полотно и контактную троллейбусную сеть.

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