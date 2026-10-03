Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удар России по Северному мосту в Киеве: двое человек пострадали

Удар России по Северному мосту в Киеве: двое человек пострадали

Ua ru
3 октября 2026 13:49
Россия 3 октября нанесла удар по Северному мосту в Киеве: двое человек пострадали
Взрыв российского дрона на Северном мосту в Киеве 3 октября. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты в субботу, 3 октября, нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В результате обстрела ранения получили два человека. Один из пострадавших был госпитализирован.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Российский удар по Северному мосту Киева 3 октября

"Два человека пострадали сегодня утром в результате удара врага по Северному мосту в столице", — отметил Кличко.

Одному из пострадавших оказали медицинскую помощь непосредственно на месте. Другого пациента доставили в больницу, после чего его перевели на амбулаторное лечение.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, утром 3 октября российские оккупанты нанесли удар реактивным дроном по Северному мосту в Киеве. Враг повредил дорожное полотно и контактную троллейбусную сеть.

Читайте также:

В настоящее время движение транспорта по Северному мосту ограничено. В КГГА сообщали, что с левого на правый берег работают три полосы, а в обратном направлении — одна.

Киев война мост обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации