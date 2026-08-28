Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Вишневом десятки автомобилей сгорели после атаки: фоторепортаж

В Вишневом десятки автомобилей сгорели после атаки: фоторепортаж

Ua ru
28 августа 2026 13:25
Эксклюзив
В Вишневом после нападения сгорели десятки автомобилей
Последствия атаки в Вишневом. Фото: Новини.LIVE

В Вишневом Киевской области в результате вражеской атаки возле жилого комплекса образовалась большая воронка. Вокруг — десятки поврежденных и сожженных автомобилей, а дороги и дворы засыпаны осколками стекла.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

Реклама

В результате атаки на Вишневое повреждены жилые дома и автомобили

На месте продолжают работать спасатели. Жители многоэтажек убирают последствия атаки в своих квартирах и на территории возле домов.

В Вишневом десятки автомобилей сгорели после атаки: фоторепортаж - фото 1
Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Юлия, которая живет на пятом этаже дома напротив места падения обломков, рассказала, что во время атаки ее квартиру порезали осколки.

"У нас выбило окна, и осколок пролетел через всю квартиру, аж туда, в общий коридор, пробил осколок над дверью. В принципе, в целом это потолок, окна, и вот пролетели сквозь стены в общий коридор".

Читайте также:
В Вишневом десятки автомобилей сгорели после атаки: фоторепортаж - фото 2
Службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Женщина говорит, что во время атаки находилась дома. По ее словам, ночью было несколько воздушных тревог, однако во время последней семья уже спала.

"Прогремел взрыв, мы накрылись одеялом, немного пришли в себя и вышли в коридор. К сожалению, эту тревогу мы, можно сказать, немного проигнорировали. Осколком слегка поранило руку, обожгло. А так, слава Богу, живы уже".

В Вишневом десятки автомобилей сгорели после атаки: фоторепортаж - фото 3
Последствия атаки в Вишневом. Фото: Новини.LIVE
В Вишневом десятки автомобилей сгорели после атаки: фоторепортаж - фото 4
Последствия атаки в Вишневом. Фото: Новини.LIVE

Еще один житель Вишневого, Александр, рассказал журналистке, что в результате атаки сгорел его автомобиль. По словам мужчины, машина была для него чрезвычайно важна, ведь в ней была фактически вся его жизнь.

В Вишневом десятки автомобилей сгорели после атаки: фоторепортаж - фото 5
Воронка на месте удара. Фото: Фото: Новини.LIVE

На месте продолжается ликвидация последствий удара.

Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 28 августа, российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Сейчас на местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали склады "Новой почты" и расположенное рядом предприятие в Святопетровском под Киевом. Оккупанты применили тактику повторных ударов.

Киевская область дом война в Украине балистическая атака атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации