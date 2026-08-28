В Вишневом после нападения сгорели десятки автомобилей

Последствия атаки в Вишневом. Фото: Новини.LIVE

В Вишневом Киевской области в результате вражеской атаки возле жилого комплекса образовалась большая воронка. Вокруг — десятки поврежденных и сожженных автомобилей, а дороги и дворы засыпаны осколками стекла.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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В результате атаки на Вишневое повреждены жилые дома и автомобили

На месте продолжают работать спасатели. Жители многоэтажек убирают последствия атаки в своих квартирах и на территории возле домов.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Юлия, которая живет на пятом этаже дома напротив места падения обломков, рассказала, что во время атаки ее квартиру порезали осколки.

"У нас выбило окна, и осколок пролетел через всю квартиру, аж туда, в общий коридор, пробил осколок над дверью. В принципе, в целом это потолок, окна, и вот пролетели сквозь стены в общий коридор".

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Службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Женщина говорит, что во время атаки находилась дома. По ее словам, ночью было несколько воздушных тревог, однако во время последней семья уже спала.

"Прогремел взрыв, мы накрылись одеялом, немного пришли в себя и вышли в коридор. К сожалению, эту тревогу мы, можно сказать, немного проигнорировали. Осколком слегка поранило руку, обожгло. А так, слава Богу, живы уже".

Последствия атаки в Вишневом. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки в Вишневом. Фото: Новини.LIVE

Еще один житель Вишневого, Александр, рассказал журналистке, что в результате атаки сгорел его автомобиль. По словам мужчины, машина была для него чрезвычайно важна, ведь в ней была фактически вся его жизнь.

Воронка на месте удара. Фото: Фото: Новини.LIVE

На месте продолжается ликвидация последствий удара.

Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 28 августа, российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область. В результате обстрела есть погибшие и раненые. Сейчас на местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали склады "Новой почты" и расположенное рядом предприятие в Святопетровском под Киевом. Оккупанты применили тактику повторных ударов.