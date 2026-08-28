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Главная Киев Российская атака уничтожила склад с книгами Vivat в Киеве

Российская атака уничтожила склад с книгами Vivat в Киеве

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28 августа 2026 12:56
Россия уничтожила склад с книгами Vivat в Киеве 28 августа
Спасатели устраняют последствия российского обстрела Киева. Фото из архива: REUTERS/Alina Smutko

Российские оккупанты в пятницу, 28 августа, в очередной раз атаковали Киев. В частности, под ударом противника оказался склад, где хранились книги издательства Vivat. В результате обстрела он сгорел.

Об этом сообщила генеральный директор издательства Юлия Орлова, передает Новини.LIVE.

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Российский удар по складу Vivat в Киеве 28 августа

"В этой лотерее, куда прилетит ракета этой ночью, мы проиграли. Поэтому сегодня склад в Киеве, где хранились и книги Vivat, сгорел. Конечно, мы занимались релокацией и тем, чтобы наши книги не находились в одном месте, поэтому часть книг все же успели перевезти во Львов и доставить в наши книжные магазины", — рассказала Орлова.

В то же время в столице было много книжных новинок и книг украинских авторов, поскольку Vivat готовился к фестивалю "Книжная страна". Сейчас участие издательства находится под вопросом.

Потери подсчитывают по трём складам, где хранились книги Vivat и партнеров.

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"Нет сил на какие-либо призывы к поддержке. Давайте выживать", — добавила Орлова.

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Пост Орловой. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область, в результате чего есть погибший и раненые. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Кроме того, этой ночью противник атаковал склады "Новой почты" и соседнее предприятие в Святопетровском. Произошел масштабный пожар.

Киев война книги обстрелы издательство
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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