Генеральные инспекторы США прибыли в Киев — какая цель визита

Генеральные инспекторы США в Киеве. Фото: X/Bridget A. Brink

В Киев прибыли генеральные инспекторы из США. Они будут проверять помощь, предоставленную Украине.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны, Госдепартамента и Агентства по международному развитию", — написала она.

Бринк отметила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США.

Скриншот поста Бринк

Напомним, что 16 января в Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретили на платформе вокзала в Киеве и подарили букет голубых и желтых цветов.

Также мы писали, что 13 января новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл с визитом в Киев. Это был его первый заграничный визит на этой должности.