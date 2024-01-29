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Генеральные инспекторы США прибыли в Киев — какая цель визита

29 января 2024 12:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Генеральные инспекторы США прибыли в Киев — какая цель визита
Генеральные инспекторы США в Киеве. Фото: X/Bridget A. Brink
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киев прибыли генеральные инспекторы из США. Они будут проверять помощь, предоставленную Украине.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны, Госдепартамента и Агентства по международному развитию", — написала она.

Бринк отметила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США.

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Скриншот поста Бринк

Напомним, что 16 января в Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретили на платформе вокзала в Киеве и подарили букет голубых и желтых цветов.

Также мы писали, что 13 января новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл с визитом в Киев. Это был его первый заграничный визит на этой должности.

США
Киев
военная помощь
война в Украине

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