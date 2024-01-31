Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Виктория Нуланд на вокзале в Киеве. Фото: X/Bridget A. Brink

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев с визитом сегодня, 31 января. У нее запланированы встречи с представителями украинской власти.

Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк.

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"Тепло поздравляем с возвращением в Украину, Виктория Нуланд", — написала она.

По словам Бринк, сегодня у Нуланд запланированы встречи с лидерами правительства, ветеранами и гражданским обществом.

Цель визита — подчеркнуть общую приверженность США к победе над российской агрессией в Украине.

Скриншот поста Бринк

Напомним, что 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из США.

Также мы писали, что генеральные инспекторы Соединенных Штатов провели встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они обсудили помощь, оказанную США для Украины.