В Киеве мужчина упал с 5-го этажа ТРЦ "Гулливер": он погиб
В среду, 15 апреля, в Печерском районе Киева в помещении ТРЦ "Гулливер" погиб мужчина. По предварительной информации, он упал с пятого этажа. Обстоятельства смерти и личность погибшего устанавливаются.
Об этом информирует корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места происшествия.
Сегодня, 15 апреля, в Печерском районе Киева в помещении торгового центра "Гулливер" погиб мужчина. Известно, что посетитель упал с пятого этажа и получил несовместимые с жизнью травмы.
Детали инцидента и личность мужчины сейчас устанавливаются. На месте работают правоохранители.
"Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины в помещении торгового центра в Печерском районе столицы. Предварительно установлено, что посетитель упал с высоты пятого этажа и от полученных телесных повреждений погиб", — проинформировали в полиции Киева.
Новини.LIVE сообщали, что 14 апреля в Броварах Киевской области произошел взрыв в частном секторе города. В результате инцидента пострадал мужчина. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.
Новини.LIVE также писали, что в тот же день в Броварах правоохранители задержали лиц, которых подозревают в причастности к взрыву. По данным следствия, они действовали по указанию российских спецслужб. Среди задержанных — 23-летний местный житель и его 17-летний сообщник из Черновицкой области.
