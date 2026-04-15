В Киеве мужчина упал с 5-го этажа ТРЦ "Гулливер": он погиб

Мужчина упал с пятого этажа ТРЦ "Гулливер" в Киеве. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В среду, 15 апреля, в Печерском районе Киева в помещении ТРЦ "Гулливер" погиб мужчина. По предварительной информации, он упал с пятого этажа. Обстоятельства смерти и личность погибшего устанавливаются.

Об этом информирует корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места происшествия.

Правоохранители на месте гибели мужчины в ТРЦ "Гулливер". Фото: Нацполиция

В Киеве в ТРЦ "Гулливер" погиб мужчина

Сегодня, 15 апреля, в Печерском районе Киева в помещении торгового центра "Гулливер" погиб мужчина. Известно, что посетитель упал с пятого этажа и получил несовместимые с жизнью травмы.

Внимание! Фото 18+, содержит контент для взрослых!

Тело мужчины, упавшего с 5-го этажа ТРЦ "Гулливер". Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Детали инцидента и личность мужчины сейчас устанавливаются. На месте работают правоохранители.

"Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины в помещении торгового центра в Печерском районе столицы. Предварительно установлено, что посетитель упал с высоты пятого этажа и от полученных телесных повреждений погиб", — проинформировали в полиции Киева.

Скриншот сообщения полиции Киева/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 14 апреля в Броварах Киевской области произошел взрыв в частном секторе города. В результате инцидента пострадал мужчина. Правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт.

Новини.LIVE также писали, что в тот же день в Броварах правоохранители задержали лиц, которых подозревают в причастности к взрыву. По данным следствия, они действовали по указанию российских спецслужб. Среди задержанных — 23-летний местный житель и его 17-летний сообщник из Черновицкой области.