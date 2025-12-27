Видео
Главная Киев Разбор завалов в Киеве — какое количество погибших и раненых

Разбор завалов в Киеве — какое количество погибших и раненых

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 16:46
Обстрел Киева 27 декабря — сколько людей погибли
Последствия удара по дому в Киеве. Фото: Нацполиция

Сейчас полицейские продолжают работать в семи районах Киева после обстрелов в ночь на 27 декабря. В результате попадания вражеского дрона в жилой дом погиб мужчина, также есть раненые.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Читайте также:

Обстрелы Киева 27 декабря

Правоохранители рассказали, что в результате попадания российского беспилотника в многоэтажный дом в Днепровском районе столицы погиб 71-летний местный житель. Его 70-летняя жена в тяжелом состоянии в больнице.

Сейчас в семи районах Киева развернуты оперативные штабы. Сейчас известно о 32 раненых, среди которых двое детей.

"Правоохранители фиксируют повреждения, осматривают здания, принимают обращения от граждан и оказывают всю необходимую помощь. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.

В то же время в ГСЧС рассказали, что сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах столицы. Спасатели проводят разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций и обследование поврежденных зданий.

Также на местах работают штабы РГА по вопросам помощи населению, привлечены подразделения КАРС, коммунальные службы и присоединились волонтерские организации.

Кроме того, развернули пункты обогрева, работают полевые кухни, оказывается помощь пострадавшим жителям.

Напомним, в ночь на 27 декабря россияне нанесли массированный удар по Киеву.

Вражеская атака на столицу вызвала разрушения жилых домов. Также есть много раненых.

Кроме того, в Киеве тысячи домов остались без отопления. Среди них детсады, школы и учреждения соцсферы.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
