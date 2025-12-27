Обстрел Киева 27 декабря — сколько людей погибли

Разбор завалов в Киеве — какое количество погибших и раненых
Сейчас полицейские продолжают работать в семи районах Киева после обстрелов в ночь на 27 декабря. В результате попадания вражеского дрона в жилой дом погиб мужчина, также есть раненые.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Обстрелы Киева 27 декабря
Правоохранители рассказали, что в результате попадания российского беспилотника в многоэтажный дом в Днепровском районе столицы погиб 71-летний местный житель. Его 70-летняя жена в тяжелом состоянии в больнице.
Сейчас в семи районах Киева развернуты оперативные штабы. Сейчас известно о 32 раненых, среди которых двое детей.
"Правоохранители фиксируют повреждения, осматривают здания, принимают обращения от граждан и оказывают всю необходимую помощь. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.
В то же время в ГСЧС рассказали, что сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах столицы. Спасатели проводят разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций и обследование поврежденных зданий.
Также на местах работают штабы РГА по вопросам помощи населению, привлечены подразделения КАРС, коммунальные службы и присоединились волонтерские организации.
Кроме того, развернули пункты обогрева, работают полевые кухни, оказывается помощь пострадавшим жителям.
Напомним, в ночь на 27 декабря россияне нанесли массированный удар по Киеву.
Вражеская атака на столицу вызвала разрушения жилых домов. Также есть много раненых.
Кроме того, в Киеве тысячи домов остались без отопления. Среди них детсады, школы и учреждения соцсферы.
