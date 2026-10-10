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Главная Киев Харченко: зимой в Киеве может не быть света до 14 часов в сутки

Харченко: зимой в Киеве может не быть света до 14 часов в сутки

Ua ru
10 октября 2026 00:24
Эксклюзив
Отключение света в Киеве — зимой блэкаут может длиться 12–14 часов
Отключение электричества в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что по худшему сценарию отключения электричества в Киеве зимой могут длиться до 14 часов в сутки. В то же время он отметил, что у врага нет реальных ресурсов, чтобы изолировать киевский энергетический узел и оставить столицу без электроэнергии.

Об этом специалист рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой.

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Чего пытается добиться РФ и что будет со светом в Киеве

Александр Харченко сообщил, что во время последних атак Россия пыталась изолировать столичный энергетический узел, чтобы оставить Киев без света. Однако такой прогноз и сценарий были известны, поэтому к ним готовились, и враг не достиг своей цели.

"Оставить Киев без света им не удалось. Есть определенные ограничения, были вынужденные отключения и ограничения в работе метрополитена, части водоканала, но в то же время мы увидели, что те меры, которые готовились для быстрого устранения последствий таких ударов, дают свои результаты, и сейчас мы достаточно быстро можем восстановить электроснабжение там, где оно пропадает. Восстановить водоснабжение и продолжать работу, устраняя другие повреждения", — пояснил специалист.

Харченко добавил, что не видит у России "реальных возможностей добиться того", чтобы изолировать киевский энергетический узел. По его словам, враг может значительно ограничить мощность электроэнергии, поступающей в столицу, однако не более того.

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В то же время он высказал мнение, что зима будет тяжелой и ограничений будет много, как плановых, так и аварийных. Однако при этом будет понимание, что электричество вернется в течение часа.

На вопрос, к чему готовиться киевлянам по оптимистическому и пессимистическому сценариям, специалист ответил следующее:

"По оптимистическому сценарию у нас будут отключения, которые продлятся 4–6 часов. При условии достаточно интенсивных морозов. Если морозов не будет, то в принципе будет намного легче. Что касается пессимистического сценария, то вполне возможно, что если будет очень холодно, и интенсивность атак останется такой, какая есть, то в некоторые моменты у нас будут ограничения по 12–14 часов в сутки", — резюмировал Александр Харченко.

Проблемы со светом в Киеве

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко несколько дней назад заявил, что из-за усиления атак РФ столица Украины оказалась в условиях, когда речь идет о выживании. В связи с этим он посоветовал киевлянам рассмотреть возможность временного переезда, но подчеркнул, что не будет призывать к полной эвакуации Киева.

Также мы писали, что 9 октября в Оболонском, Подольском и Святошинском районах развернули пункты стойкости. Причиной стало то, что в этих районах сложилась самая тяжелая ситуация с энергоснабжением.

Киев обстрелы война в Украине отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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