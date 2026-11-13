Сотрудники ДТЭК восстанавливают энергоснабжение после атак РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/DTEKcompany

Ситуация со строительством защитных сооружений для энергообъектов в Киевской области вызвала вопросы относительно ответственности за срыв работ. Народный депутат Александр Качура считает, что отвечать должны не только подрядчики, но и организаторы строительства. Он также выступил за отставку министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника и уголовную ответственность за возможные хищения средств.

Об этом Александр Качура заявил в эфире День.LIVE в пятницу, 13 ноября.

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Срыв строительства укрытий для энергообъектов в Киевской области

Ранее народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко сообщил, что ни одно из 26 защитных сооружений для энергообъектов Киевской области не было достроено вовремя. По его словам, средняя готовность объектов составляет около 55%, а генподрядчик просит дополнительные 400 млн грн.

Комментируя эти данные, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура подчеркнул, что ответственность за срыв строительства должны нести не только подрядчики, но и те, кто организовывал работы. В частности, он считает необходимым рассмотреть вопрос о соответствии Николая Калашника занимаемой должности и принять решение о его отставке.

"Мы должны поставить вопрос о несоответствии должности господина Калашника, учитывая все обстоятельства, которые стали достоянием общественности, и принять решение о его отставке", — подчеркнул нардеп.

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Качура заявил о необходимости уголовной ответственности

Также Александр Качура выступил за уголовную ответственность за возможные хищения средств, выделенных на фортификационные сооружения и защиту энергетики. Он подчеркнул, что такие действия не должны оставаться безнаказанными:

"Это можно назвать только мародерством, а за это должна быть ответственность".

Новини.LIVE сообщали, что Руслан Олейник заявил, что Николай Калашник лично контролировал строительство 26 защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. По его словам, заключить договоры на строительство без согласования и прямого указания тогдашнего главы Киевской ОВА было невозможно. Олейник также подчеркнул, что не отвечал за заключение контрактов, поскольку департамент регионального развития ему не подчинялся.

Новини.LIVE писали, что бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил о проблемах со строительством защитных сооружений для подстанций Киевской области во времена руководства областью Николаем Калашником. По его словам, контракты на сумму свыше 500 млн грн заключались без тендеров с компаниями, которые не располагали достаточными ресурсами для выполнения работ, но получали значительные авансы. Стерненко утверждает, что часть работ не была завершена, а на отдельных объектах были выявлены серьезные нарушения.