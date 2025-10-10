Nemo в Киеве 10 октября - как отреагировали на атаку РФ

Nemo. Фото из Instagram исполнителей

Швейцарские исполнители Nemo, которые 9 октября прибыли в Киев в рамках европейского турне, отреагировали на обстрел столицы Украины. Они рассказали, что спали в убежище отеля.

Об этом певцы сообщили в Instagram в пятницу, 10 октября.

Сообщение Nemo. Фото: скриншот

Певцы провели ночь в укрытии

"Мы спали в укрытии отеля, а всю ночь продолжался обстрел Киева. Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Очень благодарны за всю теплоту и любовь, которые получили во время этого пребывания", — говорится в заметке.

В то же время Nemo отметили, что Киев — одно из самых красивых мест, которые они когда-либо посещали.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадала ТЭЦ.

Также в КГГА назвал количество раненых в результате обстрела.