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Главная Киев Два месяца после ракетного удара: жильцы разрушенного пятиэтажного дома ждут восстановления

Два месяца после ракетного удара: жильцы разрушенного пятиэтажного дома ждут восстановления

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 20:01
Дом на Зоологической улице в Киеве после атаки РФ: жильцы до сих пор ждут восстановления
Ликвидация последствий удара РФ по Киеву. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Прошло почти два месяца с тех пор, как российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом на улице Зоологической в Шевченковском районе Киева. Несмотря на частичное закрытие выбитых окон, состояние здания остается тяжелым, а жильцы до сих пор не имеют окончательного представления о дальнейшей судьбе дома.

Об этом сообщила журналистка Диана Шлыкова в эфире День.LIVE.

Жильцы показали последствия атаки и рассказали о своих ожиданиях от городских властей

По словам жительницы дома Юлии, в подвальном помещении до сих пор есть проблемы с канализацией, фундамент затоплен, а газоснабжение пока не восстановили. Она отметила, что единовременная помощь в размере 10 тысяч гривен не решает всех проблем, а трудности с оформлением через приложение "Дія" затрудняют получение необходимой поддержки.

В то же время часть жильцов уже смогла получить финансовую помощь. В частности, Александра рассказала, что оформила компенсацию через ЦНАП, а также получила дополнительную поддержку от ЮНЕСКО.

"Квартира должна быть внесена в государственный реестр, без этого сейчас невозможно ничего получить. Компенсация в размере 10 тысяч гривен вообще не решает проблему. Прошло уже два месяца, впереди осень и зима, а в нашем доме не будет отопления, поскольку коммуникации разрушены. В подвале течет канализация, заливает фундамент, а сам дом и без того находится в аварийном состоянии. Нет отопления и газа. Даже мусор до сих пор не вывезли — никаких реальных действий мы не видим", — поделилась жительница дома.

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Сейчас жильцы дома продолжают ждать окончательных решений по восстановлению здания и дальнейших шагов по ликвидации последствий российской атаки.

Напомним

В ночь на 24 мая вражеский боеприпас попал в пятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, в результате чего один из подъездов обрушился с первого по пятый этаж. В результате удара погибли люди, а десятки жильцов получили ранения.

Два місяці після ракетного удару: мешканці зруйнованої п’ятиповерхівки чекають на відновлення - фото 1
Дом в Киеве после атаки РФ. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что с 15 июля в столице вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость одной поездки составляет 30 гривен, а повышение цен вызвало разную реакцию среди киевлян.

Новини.LIVE сообщали, что на консервацию Успенского собора Киево-Печерской лавры требуется около 26 миллионов гривен. Необходимые первоочередные работы планируют завершить до начала зимы, чтобы защитить памятник от возможных повреждений из-за неблагоприятных погодных условий.

Киев война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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