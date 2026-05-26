Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве завершили работы на месте удара РФ по пятиэтажке

В Киеве завершили работы на месте удара РФ по пятиэтажке

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 13:08
В Киеве завершили работы на месте удара РФ по пятиэтажке
Последствия удара РФ по пятиэтажке в Шевченковском районе Киева. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Шевченковском районе Киева завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по жилому дому. В ночь на 24 мая вражеский боеприпас попал в пятиэтажку, из-за чего один из подъездов обвалился с первого по пятый этаж. В результате атаки погибли люди, десятки жителей пострадали.

Об этом информирует журналист Новини.LIVE Александр Саюн с места происшествия во вторник, 26 мая.

Наслідки атаки РФ на Київ 24 травня
Дом в Киеве после атаки РФ. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Киеве завершили аварийно-восстановительные работы на месте удара РФ

После двухдневной работы спасатели и коммунальные службы завершили ликвидацию последствий российского обстрела в Шевченковском районе столицы. Удар по жилому дому произошел в ночь на 24 мая — в результате попадания был фактически уничтожен один из подъездов пятиэтажки.

По данным спасателей, в результате атаки в Киеве погибли три человека, еще 92 человека получили ранения, среди них — трое несовершеннолетних. Также чрезвычайникам удалось спасти 13 жителей.

Наслідки обстрілу Києва 24 травня
Разрушения в результате российского обстрела 24 мая. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В течение двух дней на месте трагедии непрерывно работали спасатели, медики, психологи, коммунальщики и волонтеры. Специалисты разбирали завалы, помогали пострадавшим и искали людей под обломками разрушенного дома.

Читайте также:

Во время работ было демонтировано более 165 квадратных метров опасных железобетонных конструкций и вывезено более 1080 кубометров строительного мусора. Кинологи ГСЧС также обследовали около 100 квадратных метров разрушенных помещений в поисках людей.

К ликвидации последствий атаки привлекли 871 спасателя и 201 единицу специальной техники. Психологи ГСЧС и Нацполиции оказали помощь 320 людям, которые пережили российский удар.

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с иностранными дипломатами посетил место российского удара в Шевченковском районе Киева, где погибли люди. Во время визита он заявил, что Украина работает с партнерами над усилением военной помощи и получением дополнительных средств ПВО. Также Сибига отметил необходимость жесткого ответа России и усиления давления для достижения справедливого мира.

Новини.LIVE информировали, что Россия заявила о возможных новых массированных ударах по Киеву и фактически призвала иностранцев покинуть город. В МИД РФ также посоветовали киевлянам избегать объектов военной и административной инфраструктуры.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации