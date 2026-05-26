В Киеве завершили работы на месте удара РФ по пятиэтажке

Последствия удара РФ по пятиэтажке в Шевченковском районе Киева.

В Шевченковском районе Киева завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара по жилому дому. В ночь на 24 мая вражеский боеприпас попал в пятиэтажку, из-за чего один из подъездов обвалился с первого по пятый этаж. В результате атаки погибли люди, десятки жителей пострадали.

Об этом информирует журналист Новини.LIVE Александр Саюн с места происшествия во вторник, 26 мая.

После двухдневной работы спасатели и коммунальные службы завершили ликвидацию последствий российского обстрела в Шевченковском районе столицы. Удар по жилому дому произошел в ночь на 24 мая — в результате попадания был фактически уничтожен один из подъездов пятиэтажки.

По данным спасателей, в результате атаки в Киеве погибли три человека, еще 92 человека получили ранения, среди них — трое несовершеннолетних. Также чрезвычайникам удалось спасти 13 жителей.

В течение двух дней на месте трагедии непрерывно работали спасатели, медики, психологи, коммунальщики и волонтеры. Специалисты разбирали завалы, помогали пострадавшим и искали людей под обломками разрушенного дома.

Во время работ было демонтировано более 165 квадратных метров опасных железобетонных конструкций и вывезено более 1080 кубометров строительного мусора. Кинологи ГСЧС также обследовали около 100 квадратных метров разрушенных помещений в поисках людей.

К ликвидации последствий атаки привлекли 871 спасателя и 201 единицу специальной техники. Психологи ГСЧС и Нацполиции оказали помощь 320 людям, которые пережили российский удар.

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с иностранными дипломатами посетил место российского удара в Шевченковском районе Киева, где погибли люди. Во время визита он заявил, что Украина работает с партнерами над усилением военной помощи и получением дополнительных средств ПВО. Также Сибига отметил необходимость жесткого ответа России и усиления давления для достижения справедливого мира.

Новини.LIVE информировали, что Россия заявила о возможных новых массированных ударах по Киеву и фактически призвала иностранцев покинуть город. В МИД РФ также посоветовали киевлянам избегать объектов военной и административной инфраструктуры.