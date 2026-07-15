Два месяца после ракетного удара: жильцы разрушенного пятиэтажного дома ждут восстановления

Ликвидация последствий удара РФ по Киеву. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Прошло почти два месяца с тех пор, как российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом на улице Зоологической в Шевченковском районе Киева. Несмотря на частичное закрытие выбитых окон, состояние здания остается тяжелым, а жильцы до сих пор не имеют окончательного представления о дальнейшей судьбе дома.

Об этом сообщила журналистка Диана Шлыкова в эфире День.LIVE.

Жильцы показали последствия атаки и рассказали о своих ожиданиях от городских властей

По словам жительницы дома Юлии, в подвальном помещении до сих пор есть проблемы с канализацией, фундамент затоплен, а газоснабжение пока не восстановили. Она отметила, что единовременная помощь в размере 10 тысяч гривен не решает всех проблем, а трудности с оформлением через приложение "Дія" затрудняют получение необходимой поддержки.

В то же время часть жильцов уже смогла получить финансовую помощь. В частности, Александра рассказала, что оформила компенсацию через ЦНАП, а также получила дополнительную поддержку от ЮНЕСКО.

"Квартира должна быть внесена в государственный реестр, без этого сейчас невозможно ничего получить. Компенсация в размере 10 тысяч гривен вообще не решает проблему. Прошло уже два месяца, впереди осень и зима, а в нашем доме не будет отопления, поскольку коммуникации разрушены. В подвале течет канализация, заливает фундамент, а сам дом и без того находится в аварийном состоянии. Нет отопления и газа. Даже мусор до сих пор не вывезли — никаких реальных действий мы не видим", — поделилась жительница дома.

Сейчас жильцы дома продолжают ждать окончательных решений по восстановлению здания и дальнейших шагов по ликвидации последствий российской атаки.

Напомним

В ночь на 24 мая вражеский боеприпас попал в пятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, в результате чего один из подъездов обрушился с первого по пятый этаж. В результате удара погибли люди, а десятки жильцов получили ранения.

Дом в Киеве после атаки РФ. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

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