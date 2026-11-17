Движение автомобилей на Южном мосту. Фото: Wikimedia Commons

В Киеве частично открыли для движения Южный мост, который был поврежден в результате российской атаки. Временный проезд разрешили после технического обследования сооружения и оценки возможности безопасного использования уцелевшей части конструкций. Также были введены изменения в отношении Северного моста.

Об этом сообщается на сайте КМВА, передает Новини.LIVE.

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При каких условиях разрешили движение по Южному мосту

Как сообщил мэр Виталий Кличко, специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" предоставили заключение, позволяющее возобновить движение автомобильного транспорта с левого берега на правый. В то же время проезд в обратном направлении остается закрытым из-за повреждения соответствующей части моста.

В настоящее время пересекать мост с левого на правый берег могут транспортные средства массой до 10 тонн включительно. Для общественного транспорта установлено отдельное ограничение — его общая масса не должна превышать 18 тонн. Движение организовано с регулируемыми интервалами.

Параллельно продолжается оценка состояния поврежденных конструкций. Коммунальное предприятие "Киевавтодормост" продолжает устранять последствия атаки и восстанавливать поврежденные части моста.

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Также изменения ввели на Северном мосту. По данным КМВА, там частично возобновили движение общественного и специального транспорта в обоих направлениях. Для проезда выделили крайнюю правую полосу на каждом из проездов моста. Её обустроили ближе к тротуару после демонтажа барьерного ограждения и частичного использования тротуарной зоны. В то же время легковым автомобилям и транзитному грузовому транспорту проезд по Северному мосту по-прежнему запрещён.

Как сообщали Новини.LIVE, поздно вечером 16 ноября российские войска нанесли удар по Киеву. По предварительным данным, попадания зафиксированы в двух путепроводах — Северном и Южном мостах.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за повреждения теплосети в результате российской атаки без отопления остались 317 жилых домов в Дарницком районе Киева. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела и восстановлением теплоснабжения.