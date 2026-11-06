Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С вечера пятницы, 6 ноября, до воскресенья, 8 ноября, в Киеве изменится схема движения на участке Столичного шоссе. Причиной станет ремонт асфальтобетонного покрытия на мосту через реку Лыбидь. Работы продлятся более суток, поэтому водителям следует заранее учесть временные изменения при планировании поездок.

Об этом в эфире программы Ранок.LIVE сообщила журналистка Диана Шликова.

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Когда ограничат движение на Столичном шоссе

Ремонтные работы будут проводиться на мосту через реку Лыбидь. Специалисты будут обновлять асфальтобетонное покрытие.

В КП "Київавтошляхміст" накануне сообщали: "С 18:00 6 ноября до 20:00 8 ноября специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в направлении Южного моста".

На время ремонта будет изменена схема движения. Как отметили в коммунальном предприятии: "Ремонт будет проводиться в первой и второй полосах движения. На время работ движение транспорта будет организовано по третьей и четвертой полосам".

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Схема проведения ремонтных работ в Киеве. Изображение: КГГА

Какова ситуация с пробками у Южного моста

В то же время транспортная ситуация на левом берегу Киева остается сложной. По словам Дианы Шликовой, пробки на подъездах к Южному мосту все еще возникают, но в последнее время стали меньше по сравнению с предыдущими неделями.

Наибольшее количество автомобилей на этом направлении наблюдается утром, когда водители едут с левого берега на правый. Поэтому дополнительные ограничения на Столичном шоссе могут повлиять на время поездок.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на подъездах к Южному мосту в Киеве уже несколько недель сохраняются пробки.

Также Новини.LIVE писали о том, что из-за транспортных затруднений и изменений в работе метрополитена некоторые жители левого берега вынуждены закладывать на дорогу дополнительные 15–40 минут. Часть пассажиров ищет альтернативные маршруты и другие способы передвижения по городу.